20. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali devam ediyor



Bellapais Manastırı’nda bu akşam saat 20.30’da yer alacak konser ile KKTC CSO 2022-2023 sezon açılışı da gerçekleştirecek.



Şef Ali Hoca yönetimindeki KKTC CSO’nun eşliğinde solist olarak yer alacak ünlü Soprano Burcu Uyar; Verdi, Bellini, Puccini, Gounod ve Dvorak’ın operalarından seçme aryaları yorumlayacak.



1 Kasım' a kadar 12 farklı konserin yer alacağı Festival 10 Ekim’de Bellapais Manastırı’nda yer alacak Gökhan Bağcı & Ali Can Öztan Cello & Timpani konseri ile devam edecek.



Festival biletleri Deniz Plazalar, biletfest.com ve konser girişinden alınabiliyor.



20. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali’nde yer alacak konserler şöyle:



14 Ekim Yıldızlarla Opera; Soprano Görkem Ezgi Yıldırım- Soprano Tuğba Mankal- Mezzosoprano Ezgi Karakaya- Piyano: Esra Poyrazoğlu Alpan



21 Ekim Fazıl Say Piyano Resitali



25 Ekim John Williams Müzikleri/LBO Konseri



27 Ekim Arman Ratip Piyano Resitali



30 Ekim A Capella Boğaziçi Konseri



1 Kasım Burcu Durmaz & KKTC CSO Konseri.