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20. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali başlıyor

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Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği’nin düzenlediği Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali 13 Eylül’de başlıyor.

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20. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali başlıyor


Dernekten verilen bilgiye göre, bu yıl 20.’si düzenlenecek festival, 13 Eylül Salı akşamı Fazıl Say konseri ile başlayacak.

Salamis Antik Tiyatro’da yer alacak ve saat 21.00’de başlayacak festivalin açılış konserinde, Fazıl Say’a Serenad Bağcan eşlik edecek. Fazıl Say konserde, solo piyano eserlerinden oluşan bir program da sunacak.

31 Ekim’e kadar 12 farklı konserin yer alacağı festival, 25 Eylül Pazar akşamı Bellapais Manastırı’nda yer alacak Soprano Demetra George Mustafaoğlu & LBO Konseri ve 1 Ekim Cumartesi akşamı yine Bellapais Manastırı’nda yer alacak 3 Tenor Konseri ile devam edecek.

Festival biletleri Deniz Plazalar ve “biletfest.com”dan alınabiliyor.
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