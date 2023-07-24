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2. Uluslararası Güzelyurt Sanat Buluşması başladı

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Güzelyurt Belediyesi’nin bu yıl ikincisini düzenlediği Uluslararası Güzelyurt Sanat Buluşması bugün başladı.

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2. Uluslararası Güzelyurt Sanat Buluşması başladı
Belediyeden verilen bilgiye göre, 23-30 Temmuz arasında Güzelyurt AKM’de gerçekleşecek sanat buluşması kapsamında Güzelyurt, sanatçılara esin kaynağı olacak.
Sanatçıların bir hafta boyunca AKM’de çizeceği eserler 29 Temmuz Cumartesi saat 11.00’da Güzelyurt Sergi Salonu’nda yapılacak açılışla sanatseverlerin beğenisine sunulacak.
Dr. Arif Albayrak ve Mustafa Cihangir‘in küratörlüğünde gerçekleşen Sanat Buluşmasında, Farida Garayeva (Azerbaycan), Farida Hamitnova (Özbekistan), Hüseyin Yalçın Yalçıner (Kuzey Kıbrıs), Miguel Tio (Dominik Cumhuriyeti) Murat Oğuz (Türkiye), Najiba İsmayılova (Azerbaycan), Özlem Deviren Oğuz (Türkiye), Özgem Uğur (Türkiye), Selda Mant (Türkiye), Sevda Mant Şen (Türkiye), Soheyla Shiran (İran), Züleyha Arslan (Türkiye) yer alıyor.
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