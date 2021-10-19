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19. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Festivali devam ediyor

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19. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali, genç yetenek Nursel Hançer’in keman resitaliyle devam edecek.

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19. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Festivali devam ediyor
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Keman resitali yarın akşam saat 20.00’ de Bellapais Manastırı’nda olacak. 29 Ekim’ e kadar sürecek festival kapsamında, KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası 23 Ekim Cumartesi akşamı konser verecek.

Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği’nin Turizm ve Çevre Bakanlığı iş birliği, Telsim ana sponsorluğu, Girne Belediyesi, Bellapais Gardens, Deniz Plaza, Kybele, Huzur Ağaç, Major, Bell Tower ve Kösezade Turizm katkılarıyla gerçekleşen festivale Covid-19 önlemleri çerçevesinde kısıtlı sayıda izleyici kabul ediliyor.

Biletler Lefkoşa, Gazimağusa, Yenikent ve Girne Deniz Plazalar, Girne Deniz Shop, Bellapais Bilet Ofisi ve konser girişinden veya online bilet olarak: biletfest.com’dan alınabilir.

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