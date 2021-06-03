banner583
Hiçbir mağazada böyle bir rezalet olamaz
Hiçbir mağazada böyle bir rezalet olamaz
1.5B 0
Hentbol heyecanı sürüyor
Hentbol heyecanı sürüyor
45 0
 
Zeytin ağaçlarını kemirenler ne?
Zeytin ağaçlarını kemirenler ne?
66 0
Kaymaklı’da çocuklar, futbol festivalinde eğlendi
Kaymaklı’da çocuklar, futbol festivalinde eğlendi
24 0
Değirmenlik Belediyesi çocukları sevindirdi
Değirmenlik Belediyesi çocukları sevindirdi
11 0
Kickboksta coşkulu yarışmalar
Kickboksta coşkulu yarışmalar
14 0
Kusursuz Bir Makyaj İçin Vazgeçilmez 18 Malzeme
Kusursuz Bir Makyaj İçin Vazgeçilmez 18 Malzeme
16 0
banner661
banner570

18. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali 5 Haziran’da başlıyor

banner476

Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali’nin geçen yıl ertelenen 18’incisi, bu yıl 5 - 22 Haziran tarihleri arasında yapılıyor

banner666
18. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali 5 Haziran’da başlıyor
 
 
Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği’nin düzenlediği Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali’nin geçen yıl ertelenen 18’incisi, bu yıl 5 - 22 Haziran tarihleri arasında KKTC Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Kültür Dairesi Müdürlüğü, Telsim ve Deniz Plaza katkılarıyla gerçekleştirilecek.
Kuzey Kıbrıs Müzik Derneğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, festival 5 Haziran Cumartesi akşamı Bellapais Manastırı’nda yer alacak KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Konseri ile açılacak. Festival açılış konserinde KKTC CSO’yu şef Ali Hoca yönetecek. Konserin solisti ise tanınmış Kıbrıslı Türk kemancı Ayşe Karaoğlan olacak.
18. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali’nde tüm konserler Bellapais Manastırı’nda saat 20.00’de başlayacak ve tek bölüm olarak arasız gerçekleştirilecek. 
Covid –19 önlemleri çerçevesinde toplam izleyici sayısı 120 olarak sınırlandırılacak konserler için biletler, 50 TL’den Lefkoşa Deniz Plaza, Girne Deniz Plaza, Bellapais Manastırı bilet ofisi ve konser girişinden sağlanacak.
Ayrıntılı bilgi, biletfest.com internet sitesinden ve 0542 852 2385 / 0548 870 0593 numaralı telefonlardan alınabilir.
FESTİVAL PROGRAMI…
Festival programı şöyle:                                                                                           
“5 Haziran KKTC CSO Konseri / Şef: Ali Hoca / Solist: Ayşe Karaoğlan, Keman                                                                                                               
7 Haziran KKTC CSO Oda Müziği Konseri: String Trio & Quartet, Wind Quintet
9 Haziran İlias Abdullin & İrade Melikova Keman - Piyano Resitali                                                               
11 Haziran KKTC CSO Oda Müziği: String Quartet, Wind Trio                                                                                                           
15 Haziran  KKTC CSO Oda Müziği Konseri: String Quintet, Wind Quintet                                                                               
18 Haziran Myrrha Trio (Miray Çakır / Sinem Sadrazam / Püren Eda Gözer)                                                                                              
22 Haziran Soprano Sermin Dikmen Töre & Yuliya Starastenkava, piyano”
 
 

Ayşe Karaoğlan



Ali Hoca
 
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.