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"12. Beşparmak Kültür Sanat Günleri” yarın başlıyor

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"12. Beşparmak Kültür Sanat Günleri” yarın başlıyor
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Çatalköy-Esentepe Belediyesi'nin düzenlediği “12. Beşparmak Kültür Sanat Günleri”, yarın başlıyor.
Etkinlik, yarın saat 19.00’da Düzkaya Spor Kulübü önünden kortejle başlayacak.
Belediyeden verilen bilgide, iki gün sürecek etkinliğin, bölgenin kültürel zenginliklerini ve sanatçılarını bir araya getirerek unutulmaz bir deneyim sunacağı belirtildi.
Kortejin ardından Çatalköy-Esentepe Belediyesi Nostalji Halk Dansları Topluluğu'nun gösterisi sunulacak.
Kıbrıs Havaları Derneği’nin iki toplumlu korosu, Grup Otantik ve Çatalköy-Esentepe Belediyesi Ahenk Türk Sanat Müziği Korosu’nun sahne alacağı ilk gecenin finalinde, saat 22.00'de Zakkum konseri yer alacak.
28 Eylül Cumartesi günü ise etkinlikler Çatalköy-Esentepe Belediyesi Halk Dansları Topluluğu'nun saat 20.00’deki gösterisiyle başlayacak. Saat 20.30’da Grup Salt sahne alacak. Etkinlik, saat 22.00'de başlayacak Mehmet Erdem konseri ile tamamlanacak.
 
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