Okul öncesi eğitim genel sorunlar ve alternatif çözüm önerileri temalı toplantıda, KTÖS Eğitim Sekreteri Burak Maviş “okul öncesi eğitim istatistikleri, okul öncesi öğretmen ödev, hak ve sorumlulukları, okul öncesi eğitimin genel sorunları, okul öncesi eğitim yaklaşımları, şura kararları ve öğretmen yardımcılarının durumu alt başlıklarında sunum yaptı. Okul Öncesi Komitesi’nden Hatice Cemre Dağgül ve Pembe Aytaç is “ Erken çocukluk eğitimi dairesi/birimi olmasının gerekliliği” temalı sunum yaptı. Her iki sunumun ardından toplantıya katılan öğretmenler tespitler ve çözüm önerileri ile ilgili söz aldı ve okul öncesi politikalara katkı koyarak, tavsiye kararları üretti.

Toplantı sonunda yapılan tespitler ve çözüm önerileri ışığında öğretmenler birlikte tavsiye kararları üretti. Üretilen tavsiye kararlarının öncelik sırasına göre hayata geçirilebilmesi için her türlü mücadele aracının kullanılmasına karar verildi.

Alınan Kararlar;

• Okul öncesi eğitimi birimi veya dairesi kurulmalıdır. *

• Okul öncesi öğretmenlerinin yasada belirtilen “özel ders öğretmeni” grubundan çıkarılarak “okul öncesi öğretmeni” olarak tanımlanıp, görev, yetki ve sorumluluklarının, özlük haklarının, çalışma koşullarının açıkça belirtilerek gerekli yasal düzenlemelerin yapılmalıdır.*

• Okul öncesi ve ilkokul öğretmenlerinin kendi alanlarının ve kademelerinin dışında görevlendirilmesi uygulamasına son verilmeli ve bu konuda gerekli yasal düzenlemeler yapılmalıdır.*

• Eğitim ortamları, eğitim programları, eğitim materyalleri ve kitapları “dil, din, etnik köken, toplumsal cinsiyet ve engellilik durumu” gözetilmeden hazırlanmalıdır.*

• Sınıf sayıları şura kararlarına göre belirlenmelidir.*

• Öğretmen yardımcıları KHK tarafından atanmalıdır.*

• Eğitimin her kademesi ücretsiz olmalı, devlet okullara bütçe ayrılmalıdır.

• Hizmet içi eğitimler ihtiyaca göre programlanmalıdır.

• Okul öncesi eğitim yaklaşımı belirlenip, her okul için eşit, ücretsiz ve nitelikli bir anlayışla projelendirilmelidir. Eğitim programları demokratik ilkeler eşliğinde şekillenmelidir.

• Dört yaşın okullaşma oranı ve anaokulların öğrenciye erişim oranı % 100 olarak hedeflenmeli ve planlanmalıdır. Devlet eli ile yaratılan fırsat eşitsizliği ortadan kaldırılmalıdır.

• Yeni okul binaları ve sınıflar doğa dostu olarak inşa edilmelidir.

• Dört yaşın yaygınlaşması ile birlikte 2020 yılına kadar 114 öğretmen ihtiyacının karşılanması için AÖA’ya yeterli öğretmen adayı alınmalıdır.

• Okul öncesi kurumlarda rehberlik servisi ve özel eğitim hizmeti verilmelidir.

• Kamusal eğitim, demokratik yönetim, doğa dostu ve eşitlikçi alternatif eğitim modelinden ve ücretsiz, eşit, bilimsel ve demokratik eğitim ilkelerinden vazgeçilmemelidir.

*Acil çözülmesi gereken sorunlar

Toplantı Notları

Selim Özmenek (Gülenyüzler Anaokulu-Müdür):

Öncelikle toplantının verimli olduğunu belirten Özmenek, okul öncesi mezunların bu alanda çalışamadığını, bunun bir kayıp olduğunu belirtti. Okul öncesi ile ilgili yasal boşluklar olduğunu ifade eden Özmenek, şura kararlarının uygulanması için tüm öğretmenlerin harekete geçmesi gerektiğini belirtti.

Yonca Karaca (Cihangir- Düzova İlkokulu - Öğretmen)

Şu an Eğitim Bakanlığı’nın DAÜ’ye görev verdiği eğitim programlarının hazırlanması aşamasında okul öncesi komisyonunda çalıştığını belirten Karaca, çalışmalar tamamlandığında her okulun kendi eğitim programının içeriğini dolduracak anlayışında bir çalışma yürüttüklerini söyledi. Öğretmenlerin bu uygulamaya sahip çıkarak, geliştirmesi ile hedefe ulaşabileceklerini belirtti.

Nurcan Çelebi (Mehmetçik İlkokulu - Öğretmen)

Öğretmen yardımcısı ücret sorunundan bahseden Çelebi, bu sorunun devlet tarafından çözülüp, öğretmen yardımcılarının KHK tarafından atanması gerektiğini ifade etti. Okul Aile Birliği’nin öğretmen yardımcısının ödenebilmesi için ailelerden bir miktar ücret talep ettiğini, bununla beraber alakası olmamasına rağmen kendisinin gazeteye verildiğinden ve 23 yıllık öğretmenlik hayatında bu kadar aşağılanmadığını belirtti. Okulundan öğretmen eksiltilmesinin sorun teşkil ettiğini söyledi. Çelebi, müfredatın 4 ve 5 yaş için ayrı ayrı olup olmadığını ve öğretmen yardımcılarının nasıl alındığını sorusunu konuşmacılara yöneltti. Konuşmacılar, 3-4-5 yaşın bütünlüklü düşünüldüğünü ve öğretmen yardımcıları için Öğretmenler Yasası’nda yeterli ifadelerin bulunduğunu söylediler.

Suna Elcil (Lefkoşa Vakıf Anaokulu - Müdür)

Öğretmen yardımcılarının ücretlerinin karşılanması ile ilgili okulda ekonomik anlamda sıkıntı yaşadıklarını belirten Elcil, devletin öğretmen yardımcısı atama sorumluluğunu yerine getirmediğini ve okul aile birliğinin bu sorumluluğu üstlendiğini söyledi. Elcil, ailelerin ücretsiz eğitim hakkı bakış açısıyla ücret vermek istemediklerini ve öğretmen yardımcılarının emeklerinin karşılığı noktasında sorun yaşadıklarını söyledi. Bu sorunun çözülmesi gerektiğini ve devletin öğretmen yardımcıları okullara KHK aracılığı ile ataması gerektiğini ifade eden Elcil, tüm okullar ile birlikte hareket ederek sorunun çözülmesi için adım atılması gerektiğini söyledi.

Fatma Kükrer (Fazıl Plümer Anaokulu - Öğretmen)

Dünyada eğitimin niteliği tartışılırken bizim hala bu sorunlarla uğraşıyor olduğumuzun üzücü olduğunu söyleyen Kükrer, biz nasıl çocuk yetiştirmek istiyoruz, dünya nasıl çocuk yetiştiriyor sorusunun önemli olduğunu belirtti. Kükrer, Maalesef Kıbrıs’ta beceriyi arttıracak, eleştirel düşünceyi tetikleyecek eğitimin verilmediğini ifade etti.

Hatice Cemre Dağgül ( Karakum Anaokulu – Öğretmen )

Sınıf mevcutlarının fazlalığına değinen Dağgül, okul binalarının uygunsuzluğuna ve 4-5 yaşın ayrı olması gerekliliğine de değindi. Dağgül, PDRAŞ hizmetlerinin verilmeyişi, denetmenlerin alan dışından olması ve hizmet içi eğitimlerin okulöncesine uygunsuzluğu ile ilgili de ifadelerde bulundu. Ayrıca sınıfların çocuk kapasitesi dolduktan sonra müsteşar, elçi vs. gibi kişiler çocuk alımı için baskı yapmasının ciddi bir sorun olduğuna değinen Dağgül, sürecin demokratik işlemesi gerektiğini belirtti.

Canan Ö. Gürkan (Gönyeli Fazıl Plümer Anaokulu – Müdür)

Bölgedeki bazı ana sınıf öğrencilerinin sınıf yetersizliğinden okula alınamadığını ifade eden Gürkan, okul ortamının yetersiz olmasına karşın, okul öğretmenlerinin gayreti ile eğitimin bu açığının kapanabildiğini ifade etti. Okulda sınıf sayısının yetersiz olması nedeni ile, alamadıkları öğrencilerin velilerinden baskı gördüklerini ifade eden Gürkan, tasarlanan yeni okul binasının da derslik sayısının yetersiz olduğunu söyledi. İki tane dört yaş sınıfının mevcut olduğunu belirten Gürkan, öğretmen yardımcısı ücreti toplamada da sıkıntı yaşandığını belirtti. Gürkan, ayrıca eski okul binasının da özel eğitim binası olarak kullanılabileceğini belirtti.

Kerime Çelebi (Serhatköy İlkokulu - Müdür)

Birçok Eğitim Şurası’nda yer aldığını ifade eden Çelebi, kararlar alınmasına rağmen sorunların çözülmediğini belirtti. Çelebi, Türkiye’de uygulanan 4+4+4 gibi bir sistemin yanlış olduğunu ve eğitim sürecini böldüğünü belirtti. Temel eğitimin altında okulöncesi birim oluşturulması gerektiğini söyleyen Çelebi, 15 yaşına kadar zorunlu eğitim anlayışının korunması gerektiğini belirttiç

Pembe Aytaç (Alayköy İlkokulu – Öğretmen)

Okul öncesi birimin gerekliliğinden bahseden Aytaç, birçok sorunun birim eksikliğinden kaynaklandığını ifade etti. Okul öncesi eğitimde materyal yoksunluğundan bahseden Aytaç, konu ile ilgili bilirkişi olmadığı için uygun olmayan materyallerin okullara gönderildiğini ifade etti. Bina yapımında dersliklerin ilkokula göre tasarlandığını ve okul öncesine uygun sınıflar yapılmadığını belirten Aytaç, birim olursa en azından bu sıkıntıların aşılacağına hemfikir olduğunu söyledi.

Hasan Eren (Yenicami Anaokulu – Müdür)

Eren, öğretmenin sorunların çözümünde zorlayıcı olması gerektiğini belirtti. Dört yaş sınıflarını kapatma baskısı ile karşılaştıklarını ifade eden Eren, okul kapatmak yerine okul açılması gerektiğini belirtti.