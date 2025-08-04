Politis gazetesine göre, Tarım ve Çevre Bakanı Andreas Grigoriu, Kissonerga bölgesine günde 10 bin metre küp su üretme kapasitesine sahip mobil su arıtma tesisi kurulması sürecinin ilerlediğini ifade etti.

Grigoriu bir anma etkinliğinin ardından yaptığı açıklamada, günde bin metre küp kapasiteli iki küçük mobil tesisin yerleştirilmesine de başlandığını açıkladı.

Deneme amaçlı su alımına geçen hafta başlandığını söyleyen Grigoriu, ileriki günlerde şebekeye günlük bin metre küplük su akışının sağlanacağını, bunun ardından ise ikinci bin metre küp suyun devreye gireceğini belirtti.