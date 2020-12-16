Yenişehir’e yeni bir aile mekanı

Altunçay Bahçe Restoran, Yenişehir’de hizmet vermeye başladı. Açılış kurdelesi,iki metrelik adana kebabının önünde kesildi

Lefkoşa Yenişehir bölgesi yeni bir restorana kavuştu.Direktörlüğünü Mehmet Altunçay ve Serdar Altunçay’ın yaptığı Altunçay Bahçe Restoran önceki gün açılışını gerçekleştirdi.Mekan muhteşem bir organizasyonla konuklarını ağırlamaya başladı.Katılımın yoğun olduğu açılışa Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da katıldı.Sunuculuğunu Ayşe Karaca’nın üstlendiği organizasyonda Tatar, işletmeye iyi temennilerini ve başarı dileklerini iletti. Ardından iki metrelik adana kebabının önünde kurdeleler kesildi.Tören sonrası sanatçı Ezgi Özcan seslendirdiği şarkılarla açılışa gelen konuklara müzik dolu bir gün yaşattı.Birbirinden lezzetli yemek, kahvaltı ve meze çeşitleriyle dikkat çeken restoran, Lefkoşalıların damak zevkine hitap edeceğe benziyor.