Tek dileği sıcak bir yuva

Mehmetçik’te yetim büyüyen Mehmet Hüseyin’in yaşadığı ev adeta viraneyi andırıyor. Yıkık dökük, tavanı neredeyse olmayan bir evde sefalet içinde yaşayan Mehmet Hüseyin’in yaşadığı drama Mehmetçik Belediyesi kayıtsız kalmadı ve onu otele yerleştirdi. Ancak Hüseyin için yapılan yardım çağrıları sonuçsuz kaldı

Ülkemizin doğusundaki yerleşim yerlerinden biri olan Mehmetçik’te yaşayan yetim bir kişiye ve Mehmetçik’e bağlı Bafra köyünde zor koşullarda yaşam sürdüren bir aileye kış günlerinde sıcak birer yuva sağlamak için Mehmetçik Belediyesi çalışma başlattı. Belediye gerek Mehmetçik’teki yetim kişiye gerekse Bafra’daki aileye küçük prefabrik evler yapmak için kolları sıvadı.Mehmetçik’te hayatını sürdürmekte olan ve doğduğundan bellidir yetim büyüyen Mehmet Hüseyin yaşadığı evin adeta viraneye dönmesi nedeniyle zor günler yaşıyor.Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, bölgede yaşayan ve yardıma muhtaç olan bir vatandaş için yardım girişimi yaptıklarını paylaştı, hükümetin bu konuya duyarsız kalmasını eleştirdi.“Tek dileği içerisinde yaşayabileceği sıcak bir yuva” diyen Sarıçizmeli, yıkık dökük, tavanı neredeyse olmayan bir evde sefalet içinde yaşayan bölgeli bir vatandaşları için yardım girişimi başlattıklarını açıkladı.Belediye olarak yaptıkları çağrıya hükümetten karşılık bulamadıklarını ifade eden Sarıçizmeli, bu sorumluluğu kendilerinin üstlendiğini, ev kullanılabilir hale gelene kadar Mehmetçik Belediyesi olarak bu vatandaşın Çelebi Garden Otel’e yerleşmesini sağladıklarını belirtti.“Kış geldi... Havalar soğudu. Mehmet abimizin tek dileği içerisinde yaşanabilecek sıcak bir yuva. Kaldığı evin durumu resimlerde görülüyor. Bu evin yaşanabilir bir duruma gelmesi için Belediye olarak yaptığımız çağrıya maalesef hükümetten karşılık bulamadık. İş başa düştü. Ev kullanılabilir hale gelene kadar Mehmetçik Belediyesi olarak Çelebi Garden Otele yerleşmesini sağladık.Desteğini esirgemeyen Çelebi Otel sahibi Kemal Çelebi'ye teşekkürü bir borç biliriz.Ha bu arada maaşlar ne gün ödenecek, 13. maaşı kim ne kadar erken ödedi, memura artış ne olacak, ülke gündeminin birinci sırasında...”Öte yandan Mehmetçik Belediyesi önderliğinde, Mehmetçik Kültür ve Dayanışma Derneği, Bafra Muhtarlığı katkıları ile Mehmetçik Belediyesi’ ne bağlı Bafra köyünde çok zor koşullar altında yaşamını sürdürmeye çalışan yardıma muhtaç aileye yardım eli uzatıldığı bildirildi.Çok zor koşullar altında hayatlarını sürdürmeye çalışan fakat gelinen aşamada mevcut evlerinin yaşanamaz duruma geldiği aileye düzenlenecek yardım kampanyası ile sıcak bir yuva inşa edilecek.1 Şubat 2021 tarihinde son bulacak Yardım kampanyasına katkıda bulunmak isteyen vatandaşlarımız aşağıdaki banka hesaplarına yardımda bulunabilirler.UBAN NO: CT43 1200 0011 0000 0000 0014 5199HESAP NO: 11-118-140007Mehmet Hüseyin, otele yerleştirildikten sonra büyük mutluluk yaşadı