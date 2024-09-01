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Soner Olgun ile coşku dolu bayramlar

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Soner Olgun ile coşku dolu bayramlar
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30 Ağustos Zafer Bayramı, Merit Park Hotel -  Letafet’te, Türk müziğinin usta ismi Soner Olgun’un konseri ile coşkuyla kutlandı. Müzikseverlerin bir araya geldiği bu özel gecede, Zafer Bayramı’nın ruhu Soner Olgun’un güçlü yorumuyla yankı buldu.
 Soner Olgun, gece boyunca Türk müziğinin unutulmaz eserlerini seslendirerek dinleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Konserde, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına duyulan minnet ve saygı, şarkıların yanı sıra Soner Olgun’un anlamlı konuşmalarıyla da dile getirildi.
 
Gecenin en coşkulu anlarından biri, Soner Olgun’un “İzmir Marşı”nı seslendirdiği an oldu. Tüm salonun hep bir ağızdan marşa eşlik etmesiyle zafer coşkusu doruğa ulaştı. Konserin sonunda ise misafirler, sanatçıyı ayakta alkışlayarak sahneden uğurladı.
 
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