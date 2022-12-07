Riverside Otel’den kebap keyfine yeni bir soluk

Alsancak bölgesinin gözde oteli Riverside Garden Resort Otel, yeniliklerinde hız kesmiyor.Türkiye’den özel olarak birbirinden hünerli aşçıları bünyesine katan Riverside Otel, üst standartlarda hizmet kalitesi, özgün ve geleneksel et ve kebap kültürü ile Kıbrıs Mutfağı’nın lezzet anlayışını harmanlayan yepyeni bir mekan hazırladı.Kebap keyfine yeni bir soluk getiren Riverside, ocak başını da hizmete açtı.Modern Ocakbaşı lezzetlerini, eşsiz manzarası ve seçkin menüsü eşliğinde lezzet düşkünleri ile buluşturan mekan, konukların büyük beğenisini kazandı.Riverside Garden Resort Otel Direktörü İnanç Özbirim, Alsancak bölgesinde yıllardır hizmet vermekte olduklarını belirterek, yeni bir yeniliğe imza attıklarını açıkladı.Özbirim, Türkiye’den çok değerli aşçılar getirdiklerini ifade ederek, otelin merkezinde yer alan havuz yanındaki restoranı ocak başı olarak hizmete açtıklarını vurguladı.Özbirim, günlük olarak ya da hafta sonu ocak başı ve bruncha tüm halkı davet ederek, alanda ailelere hitap eden çocuk parkının da bulunmakta olduğunu söyledi.Havuz yanındaki restoranın iç mekanını da dekore ettiklerini söyleyen Özbirim, akşamları ocak başı servisinin yapılacağını kaydetti.