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River Side Otel’de eğlence ve huzur bir arada

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River Side Otel’de eğlence ve huzur bir arada
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Alsancak bölgesinin gözde otellerinden River Side Tatil Köyü, bu sezon yine
tatilcilerin en fazla rağbet ettiği otellerin başında geldi.
 
Etkileyici dağ ve deniz manzaralı konumu, dört adet yüzme havuzu, yeşilin huzur veren tonları ve eşsiz bahçesiyle konukların büyük beğenisini kazanan River Side Otel, güler yüzlü personeli ve kaliteli hizmetiyle de bu yaz bir kez daha misafirlerinin tatiline renk kattı.
 
Birbirinden lezzetli yemeklerin yer aldığı açık büfe menüsü ve eğlence dolu geceleri ile tatilcileri ağırlayan River Side Otel, eğlence ve huzuru bir arada yaşattı.
 
Yaz mevsiminin bütün güzelliklerini bir arada sunan, konforu ve huzuru doya doya yaşatan River Side, konuklara aileleri, sevdikleriyle birlikte huzurlu ve konforlu bir konaklama imkanı sundu.
 
Özellikle aqua havuzu ile çocukların havuz keyfini büyük coşkuya dönüştüren River Side, bu yönüyle de tatilcilerin vazgeçilmez adresi oldu.
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