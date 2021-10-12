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Lefkoşa’ya yeni soluk

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Cafe Gürlevik, Lefkoşa Küçük Kaymaklı bölgesinde hizmete açıldı

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Lefkoşa’ya yeni soluk
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Cafe Gürlevik, Pazar günü Lefkoşa Küçük Kaymaklı bölgesinde açıldı. Kapalı ortamı ve açık alanda oturma imkanı bulacağınız Cafe Gürlevik, açılışında katılım gösteren müşterilerinden tam not aldı.
Açılışını Bafra Gıda direktörü Gazi Akıncı’nın yaptığı “Cafe Gürlevik’i” Lefkoşa’ya kazandırmanın sevincini yaşadıklarını belirtti.
Cafenin açılışında kurdele kesimini uğur getirmesi için çocukların yapmasını isteyen Akıncı maksadını şöyle açıkladı; “Çocuklar masumiyet ve samimiyeti temsil ettiği için böyle bir karar aldık.”
Gazi Akıncı açılışta yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi;
Neden Cafe Gürlevik? Bir çoğumuzun bildiği gibi Gürlevik Kaynak suyunun ismidir. Bu su Anadolu’da yüzlerce köyün içme suyu ihtiyacını karşılar. Ve aynı zamanda mesire yeri olarak ta kullanılmaktadır. Sıla özleminin verdiği duygu ile bu ismi kullandık. Lefkoşa’daki sohbet mekanımız, durak noktamız artık Cafe Gürlevik. Bu küçük ve nezih mekanımıza katılım gösteren herkese teşekkür ederiz”

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