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Kızılbaş Parkı için geri sayım

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Lefkoşa’da mart ayında açılması planlanan Kızılbaş Parkı’na fidanlar dikildi

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Kızılbaş Parkı için geri sayım

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), Şht. Ecvet Yusuf Caddesi’nde Kızılbaş Parkı’na dönüştürülen atıl alanı  yeşillendirmek amacıyla çalışmaların başladığını belirtti.
Bu doğrultuda  LTB ile Pasha Grup arasında 6 bin metrekarelik alanın yeşillendirilmesi doğrultusunda iş birliği protokolü imzalandı.
LTB Başkanı Mehmet Harmancı ile Pasha Grup yetkilileri, mart ayında açılması planlanan parkta fidan dikti.
Kızılbaş Parkı’nda 6 bin metrekare yeşil alan, açık hava amfisi, çocuk oyun ve aktivite alanı ile 500 metre koşu ve yürüyüş parkuru ile kaykay pisti yer alacak.



HARMANCI: “ÇÖPLÜĞE DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ YERİ YEŞİL ALANA DÖNÜŞTÜRMEYİ BAŞARIYORUZ”
LTB Başkanı Mehmet Harmancı, konuyla ilgili açıklamasında, yıllardır atıl durumda kalan bir alanın kamusal hayata kazandırılması çalışmalarında yeni bir evreye geçtiklerini, bu alana 6 bin çalı grubu ve 300 de yetişmiş ağacın dikileceğini kaydetti.
“Bir protokol ile buradaki ağaçları belediyemize hediye etmelerinden dolayı da Pasha Gruba teşekkür ederiz” diyen Harmancı, bu davranışın olumlu örnek olmasını diledi.




OYUN ALANI ASYA RIDAVANOĞLU, AMFİ CUMA MAĞUSALI ADI İLE ANILACAK
Sosyal, kültürel, sanatsal, sportif etkinliklerin yapılacağı amfi tiyatronun (gösteri meydanı) ismi Cuma Mağusalı; ahşap oturma bankları ile oyuncakların yerleştirileceği alanın adı ise “Asya Rıdvanoğlu Oyun Alanı” olacak.


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