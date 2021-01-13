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Kalite ve lezzet bir arada

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Kalite ve lezzet bir arada
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 Girne Çatalköy bölgesinde kısa bir süre önce hizmete açılan Nisa Restoran, yoğun ilgi görmeye devam ediyor.

Ülkemizin sevilen sanatçılarından Nigar Muradaova ve Samiran Çoban’ın işletmeciliğini yaptığını mekan, lezzetli yemekleri, kaliteli servisi ve sıcak atmosferiyle fark yaratıyor.

Zengin sabah kahvaltısı yanında öğle ve akşam yemekleriyle müşterilerine hizmet veren Nisa Restoran, kısa sürede bölge halkının vazgeçilmez mekanı hâline geldi.

 
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