İskele’ye kapalı pazar ve terminal alanı için imzalar atıldı

TC Lefkoşa Büyükelçiliği Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Ofisi’nin destekleri ve İskele Belediyesi’nin öz kaynakları ile yapılacak İskele Belediyesi Kapalı Pazar Yeri ve Terminal Alanı Düzenleme Projesi için ihaleyi kazanan Uçanok İnşaat Şti. Ltd'le sözleşme imzalandı

Kapalı Pazar Yeri ve Terminal Alanı için bugün İskele Belediyesi ile Merkezi İhale Komisyonu tarafından belirlenen ve ihaleyi kazanan Uçanok İnşaat Şti. Ltd arasında sözleşme imzalandı.Sözleşmeye İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ile Uçanok İnşaat Şti. Ltd. direktörü Ahmet Uçanok imza koydu.Belediyeden verilen bilgiye göre, imza töreninde konuşan İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, önemli gördüğü projeler arasında yer Kapalı Pazar Yeri ve Terminal Alanı projesinin İskele ve köylerinde yaşayan vatandaşlara hayırlı olmasını diledi.İmza töreninde İskele Belediyesi Müdür Vekili Mustafa Kabasakal ile İskele Belediyesi İmar Birimi’nden Naciye Erol da hazır bulundu.KAPALI PAZAR VE TERMİNAL ALANI İÇİN SÜREÇ BAŞLADITC Lefkoşa Büyükelçiliği Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Ofisi’nin destekleri ve İskele Belediyesi’nin öz kaynakları ile yapılacak İskele Belediyesi Kapalı Pazar Yeri ve Terminal Alanı Düzenleme Projesi için ihale süreci tamamlandı.15.500 metrekarelik Alana yapılacak Kapalı Pazar Yeri ve Terminal Alanı için imzalar atılırken, projenin ilk etabı için 7 gün içinde start verilecek.İki etaptan oluşacak İskele Belediyesi Kapalı Pazar Yeri ve Terminal Alanı Düzenleme Projesi’nde; karkas, çatı örtüsüne ait yapısal çelik işler ve çatı örtüsü kaplama işleri, balıkçı stantları, WC karkas, altyapı ve drenaj işleri ile elektrik altyapı işleri yer alacak. Söz konusu projenin ilk etabı ise 180 takvim gününde tamamlanacak.Proje tamamlandığında yalnızca Pazar yeri olarak kullanılmayacak. Kapalı Pazar aynı zamanda kış ve yaz mevsiminde özel organizasyonlar için de kullanılabilecek.SADIKOĞLU: “İSKELE VE KÖYLERİNDE YAŞAYAN HALKIMIZA HAYIRLI OLSUN”İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Kapalı Pazar Yeri ve Terminal Alanı Düzenleme Projesinin, İskele Belediyesi’nin önemli projelerinden biri olduğunu söyledi. 8 Mart 2021 tarihinde başlayan ihale sürecinin 22 Mart 2021 tarihinde ise ihale sürenin sonlandığını söyleyen Başkan Sadıkoğlu, ihaleye 4 firmanın katıldığını ancak kazanan firmanın Uçanok oldugunu ifade etti.Projenin İskele ve köylerinde yaşayan halka hayırlı olmasını dileyen Başkan Sadıkoğlu, projenin hayata geçirilmesinde büyük katkıları olan ve kendilerini her zaman destekleyen TC Lefkoşa Büyükelçiliği ile TC Büyükelçiliği Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Ofisi’ne teşekkür etti.YEŞİL ALAN DA OLACAK15.500 metre karelik alanın 3.958 metre karesi kapalı alandan oluşacak İskele Belediyesi Kapalı Pazar Yeri ve Terminal Alanı Düzenleme Projesinin içerisinde, 160 stant, 2 büfe, 2 balıkçı standı, WC, 33 Pazarcı otoparkı, 120 araç park yeri, 1.300 metrekare yeşil alan olacak.