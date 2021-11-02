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Gür-Kur Ticaret’e yeni bir şube daha

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Gür-Kur Ticaret, Ozanköy’e yeni şube açtı

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Gür-Kur Ticaret’e yeni bir şube daha
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Ülkenin önde gelen şirketlerinden Gür-Kur Ticaret Ltd, Demirhan’daki mağazasının ardından Ozanköy’e de yeni şubesini açtı.
Otomasyon sistemleri, derin kuyu dalgıç sistemleri, hidrofor sistemleri, elektrik motorları sistemleri, atık su tahliye sistemleri, yangın tesisatı, şofben sistemleri, sıhhi tesisat, bobinaj sarım, sulama sistemleri, peyzaj alt yapı ve atık sus tesisatı gibi çeşitli alanlarda faaliyet yürüten Gür-Kur Ticaret Ltd, kaliteli hizmetiyle müşterilerinden takdir görüyor.


2017 yılında Demirhan’da kurulan ve Mersin merkezli Ulusu Pompa ana distribütörü olarak Arif Kurucu direktörlüğünde yurt içindeki projeleri gerçekleştirmek üzere kurulan Gür-Kur Ticaret Ltd,. zamanında iş üretmeyi misyon edinerek üst düzey profesyonellerden oluşan kadrosuyla başarılı işlere imza atıyor.


Teknolojik gelişmeleri yakından izleyen, müşterilerine en yüksek katma değeri rekabetçi fiyatlarla sunan Gür-Kur Ticaret Ltd, insana, topluma ve çevreye saygı, dürüstlük, verimlilik ve müşteri odaklı hizmetleriyle fark yaratıyor.
Gür-Kur Ticaret’in Ozanköy’de açılan yeni şubesi, kısa sürede bölge halkından yoğun ilgi görmeyi başarırken, ileriki dönemlerde bu şubelere yeni halkaların ekleneceği öğrenildi.
 
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