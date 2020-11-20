Dipkarpaz Belediye Başkanı Coşkun, belediyeye ait TIR’la iki aydır Karpaz'a taş ve kum taşımacılığı yapıyor.Coşkun “Şoför alacak paramız yok” diyerekkendi işini kendi gördüğünü söylüyor

Dipkarpaz Belediye başkanı Suphi Coşkun, belediyeye ait tır ile 2 aydır Karpaz'a taş ve kum taşımacılığı yapıyor.“Kendi işimi kendim görürüm” diyen Coşkun, " Şoför alacak paramız yok, 2 aydır taşımacılığı ben yapıyorum,beni böyle görenler şaşırıyor ama şaşırmasınlar çünkü biz halkın efendisi olarak değil hizmetkarı olarak görevimizin başındayız" açıklamasında bulundu.