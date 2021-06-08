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Evliliğe ilk adım

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Gülsün Hacıoğulları ve Melih İzveren, evliliğe ilk adımlarını attı.

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Evliliğe ilk adım
Genç çift, Gönyeli’deki Le Chateau Romance Restoran’da düzenlenen törenle nişanlandı.
Genç çiftin nişan yüzüklerini Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu taktı.
Coşkulu saatlerin yaşandığı nişanda davetliler gönüllerince eğlendi.
 
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