Evliliğe ilk adım

Genç çift, Gönyeli’deki Le Chateau Romance Restoran’da düzenlenen törenle nişanlandı.
Genç çiftin nişan yüzüklerini Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu taktı.
Coşkulu saatlerin yaşandığı nişanda davetliler gönüllerince eğlendi.
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