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Dikenli teller engel olamadı

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Kıbrıslı Türk ve Rum gönüllülere aradaki “sınır” engel olamadı, dikenli tellerin iki yanında şarkılarını barışa söyledi

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Dikenli teller engel olamadı
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Lefkoşa’da Yiğitler Burcu’nda bir grup Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum, 'kahrolsun ayrılık duvarları' diyerek aradaki duvarlara aldırmadan birlikte şarkı söyledi. 
İki toplumlu olarak faaliyet gösteren ve içerisinde Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum gönüllerin bulunduğu Kıbrıs Havaları Derneği, Baf Kapısı ile Yiğitler Burcu’nun olduğu noktada özlem giderdi, birlikte şarkılar söyledi.


Coronavirüs (Covid-19) salgınından dolayı 1 yıldır kuzey ile güney arasında geçişlerin olmaması sebebiyle bir araya gelemeyen Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum gönüllülere aradaki “sınır” engel olamadı, dikenli tellerin iki yanında şarkılarını barışa söyledi.


Uzun zamandan sonra bir araya gelen Kıbrıslı koro üyeleri hasret giderirken, artık aradan sınırın kalkmasını istedi, şarkılarını Birleşik Kıbrıs için okudu.
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