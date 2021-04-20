Dereboyu'na mini meydan

Lefkoşa Dereboyu bölgesinde mini bir meydan inşa ediliyor. "Kemerli Çarşı" olarak bilinen yerde bugünlerde hummalı bir çalışma yapılıyor.



Lefkoşa Türk Belediyesi Altyapı Danışmanı mimar Erdoğan Bekiroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada söz konusu çalışma ile ilgili kısa bir bilgi paylaşımında bulundu.

Bekiroğlu'nun paylaşımı şöyle:

"Mehmet Akif Caddesi'nin (Dereboyu Caddesi) artık küçük de olsa bir meydanı oluşuyor. Kendi kaynaklarımız ve bölge esnafımızla yaptığımız işbirlikleri ile, adım adım daha konforlu bir Cadde için çalışmaya devam edeceğiz. Ortadaki kare ne diye sorarsanız o da sürpriz olsun"

