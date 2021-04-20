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Çilek keyfi

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Yeşilırmak’ta geçtiğimiz Cumartesi günü adeta insan seli vardı. Güzel havayı fırsat bilip çilek tarlalarına akın eden vatandaşlar, keyifli saatler geçirdi

Çilek keyfi
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Yeşilırmak-Yedidalga’da yaygın üretimi ile bilinen çilek yetiştiriciliği, bölgeye bu dönemde büyük canlılık katıyor.


Son yılların çok fazla ilgi gören faaliyeti olan ‘tarladan çilek toplama’ genç, yaşlı birçok kesimden talep görüyor.
Çilek toplama mevsiminin başlamasıyla birlikte özellikle ailelerin hafta sonu gezisini tatlandıran ‘çilek bahçeleri’ en çok da miniklerden ilgi görüyor.

Adanın dört bir yanından Yeşilırmak’a giden aileler, bölgeye büyük hareket getiriyor.


Geçtiğimiz Cumartesi günü de Yeşilırmak’ta adeta insan seli vardı. Güzel havayı fırsat bilip çilek tarlalarına giderek, dalından çilek koparıp yiyen vatandaşlar, keyifli saatler geçirdi.


Tarlada hem çilek toplayıp yiyen, hem de çocuklarına doğa sevgisini aşılayan vatandaşlar, evlerine de bol bol çilek alıp reçel yapmayı ihmal etmiyorlar.

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