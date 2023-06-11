banner913
banner932
Kovid-19 virüsünün beyin hücreleriyle birleşebildiği kanıtlandı
Kovid-19 virüsünün beyin hücreleriyle birleşebildiği kanıtlandı
17 0
Ara seçimlere yönelik kamuoyu yoklama ve araştırmalarının yayımlanmasında son gün
Ara seçimlere yönelik kamuoyu yoklama ve araştırmalarının yayımlanmasında son gün
18 0
 
Koop-Sen pazartesi yapacağı uyarı grevini kaldırdı
Koop-Sen pazartesi yapacağı uyarı grevini kaldırdı
18 0
Erdoğan Pazartesi geliyor
Erdoğan Pazartesi geliyor
32 0
Hani sıkıntı yoktu?
Hani sıkıntı yoktu?
87 0
Dev kupa İstanbul'da sahibini buluyor
Dev kupa İstanbul'da sahibini buluyor
18 0
Vedat Kaner Easy League başlıyor
Vedat Kaner Easy League başlıyor
45 0
banner915

'Bir Gün Ayakkabımın Teki' oyunu sahnelendi

banner476

banner825
'Bir Gün Ayakkabımın Teki' oyunu sahnelendi
banner931
 Lefkoşa Türk Belediyesi’nin sunduğu 19. Kıbrıs Tiyatro Festivali, İstanbul Şehir Tiyatroları’nın sunduğu Bir Gün Ayakkabımın Teki isimli çocuk oyunu ile devam etti.
LTB’den verilen bilgiye göre, oyun Rauf Denktaş Üniversitesi Kültür Merkezi’nde sahnelendi.
Derya Yıldırım’ın yazdığı ve yer aldığı oyunun yönetmenliğini Özgür Kaymak, dramatujisini Sinem Özlek yaptı.

Sırada LBT’nin ‘Paraya Hayır’ oyunu var

19. Kıbrıs Tiyatro Festivali 13 Haziran Salı akşamı Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nun Paraya Hayır oyunu ile devam edecek.
Oyun RDÜ Kültür Merkezi’nde yer alacak ve saat 20.00’de başlayacak.
Festival biletleri online olarak https://biletinial.com/tr-tr/tiyatro/kibris linkinden ve Lefkoşa Belediye Tiyatrosu gişesinden alınabiliyor.
Ana sponsorluğunu Pro Temizlik’in yaptığı festivalin konaklama sponsorluğunu Grand Pasha Nicosia, salon sponsorluğunu Rauf Denktaş Üniversitesi, gümüş sponsorluğunu Lefkoşa Belediye Çalışanları Tasarruf Kooperatifi ve ulaşım sponsorluğunu Northern Travel Limited yapıyor.
banner952
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.