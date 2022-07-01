Baba-oğul Coşkunerler’den bir ilk

Father and Son konsepti altında geçtiğimiz pazar günü ülkemizin efsane djleri olarak bilinen ilk dj’lerden Yusuf Coşkuner ve oğlu Reverse İmpact Ertu Coşkuner bir ilke imza attılar.Ülkemizde ilk kez bir baba - oğulun ayni sahneyi paylaştığı gece Girne’deki Carob Roof Bar’da yapıldı.Carob Roof Bar’da sahne alan Coşkunerler 80’lerden 2022’ye seçmelerle inanılmaz bir geceye imza attılar.Geceye katılımın yoğun olması gecenin güzelliklerindendi.Baba Coşkuner ilerleyen günlerde Father& Son etkinliğinin devam edeceğinin haberini de gecede konuklarla paylaştı.