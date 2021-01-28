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Arasta sessizliğe büründü

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Kısmi sokağa çıkma yasağının ardından Arasta ve Bandabulya’da ölüm sessizliği vardı

Arasta sessizliğe büründü
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Lefkoşa’nın tarihi Arasta Çarşısı ve Bandabulya, kısmi sokağa çıkma yasağının ardından sessizliğe büründü.




Esnaf kepenk kaparken, yollar ve sokaklar güvercinlere kaldı.

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