Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Uzun, Mağusa ve İskele bölgelerinde incelemelerde bulundu. Başkan Uzun ve beraberindeki heyet ile her iki bölgeye de bayram öncesinde ziyarette bulundu.

Gürsel Uzun yaptığı açıklamada “Gazimağusa ile ilgili projelerimizi paylaşmak için ziyarete geldik. Buraya yeni bir daire yapılacak. Hurdalık temizlenecek.

Dairemiz ve kurumumuz çok yönlü bir kurumdur. Henüz yeni

atandım, zamanla düzenlemelerimiz devam edecek” dedi.

Gürsel Uzun kıdem tazminatlarıyla ilgili sorulan soruya şu yanıtı verdi:

“Savcılıktan görüş istedik, o görüş gelince yürütmeye koyacağız.

Başbakanımızın Kıb-Tek konusunda yaptığı ciddi hamleler var.

Geriye dönük olarak yaptığım çalışmada, ciddi adımlar atıldığını

görüyorum. İnşallah daha iyi noktalara geleceğiz. İki jeneratör pek

yakında geliyor” dedi.

Uzun, abonelerden toplanan paraların yeterli olup olmadığıyla ilgili olarak ise sorulan soru üzerine “Tahsilat düzenlemesi ve takibine başladık, zamanla düzenlenecek. Kıb-Tek, en iyi kurumsallaşmış kurumlardan biridir, neticeleri sizlerle paylaşacağız, çalışanın huzurlu olması için önemli adımlar atıyoruz. Bu bizim önceliğimizdir. Enerji üretmek çok pahalıdır.” dedi.

Kıb-Tek Genel Müdürü Dalman Aydın ise yaptığı konuşmada;

“Ben de sizin aranızdan geldim. Çalışanların ne istediğini, nasıl mutlu

olacağını öngörebiliyorum. Yeni arkadaşlarımız personel ihtiyacına

göre alındı. Herkes işini doğru yaptığı sürece, kadroyu daha da

güçlendirerek devam edeceğiz. Eksiklerinizi dile getirin, biz de süreç

içerisinde tamamlayacağız. Sorularınızı bize sorun, dedikodularla hareket etmeyin. Kafanızda soru işareti kalmasın. Biz 3 yıl önce geldiğimizde 44 Euro’ya güneyden elektrik alınıyordu, bugün bu daha iyi noktalara çekildi.” diye konuştu.