Polis Basın Bültenine göre, dün Arian Azizzadeh (E-22) yönetimindeki UU 167 plakalı araç ile Gazimağusa istikametine doğru sol şeritte dikkatsizce seyrettiği sırada “Kelin Yeri” restoran önlerine geldiğinde, şerit değiştirerek, o esnada sağ şeritte aynı istikamette seyreden Hasan Hüseyin Haksever (E-41) yönetimindeki HC 307 plakalı aracın sol ön yan kısmına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle UU 167 plakalı araç yoldan çıkıp sağ yan kısmı üzerinde devrildi. HC 307 plakalı araç ise yolun sağında bulunan orta refüje sağ yanı ile çarpıp refüj üzerindeki trafik levhasına da vurdu. Çarpmanın etkisiyle savrulan trafik levhası ise o esnada karşı istikametten gelen Alper Erbilek (E-66) yönetimindeki PH 991 plakalı aracın ön kısmına çarptı.

Kazada yaralanan UU 167 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Ozan Akdeniz (E-23), Aysu Kerme (K-22) ve HC 307 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Gözde Şahin (K-39), kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından taburcu oldu. Soruşturma devam ediyor.

-Dörtyol Geçitkale yolunda kaza

Dörtyol-Geçitkale anayolu üzerinde de, Pakize Mülhüde Aydın Başaran (K-42) yönetimindeki SZ 298 plakalı salon araç ile Geçitkale istikametine dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada Geçitkale Havalimanı önlerine geldiğinde, direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüje ait bordür taşlarına ardından da bilgi verici levhaya çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kontrolsüz şekilde yoluna devam eden SZ 298 plakalı araç, Geçitkale Havalimanı önünde bulunan çemberi çevreleyen bordür taşlarına da çarpıp takla attı. Kaza sonucu hafif yaralanan araç sürücüsü Pakize Mülhüde Aydın Başaran, kontrol maksatlı Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Soruşturma devam ediyor.