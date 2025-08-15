Bize gönderdikleri fotoğrafı Lefke’ye bağlı Yedidalga sahil şeridinde çektiklerini belirten vatandaşlarımız, “Denizden gelen yeni bir kemirgen türü, yolları kemirmeye başladı” diyerek olaya esprili bir şekilde yaklaştılar.

“Açıkçası, tehlikeli. Araç devrilebilir. Kullanılan bir yol, “Emniyet Şeridi” çekilmesi, özellikle gece olası istenmeyen durumları engelleyeceği düşüncesindeyiz” diyen bölge sakinleri, birilerinin canının yanmasını beklemeden müdahale edilmesi gerektiğini ifade ettiler.

Vatandaşlarımız kışın gerek yağan yağmurlar gerekse fırtınalı havalardan dolayı yolun oldukça yıprandığını bunu kendilerinin görmesine karşın bölgedeki belediye ekiplerinin veya karayolları dairesi ekiplerinin nasıl görmediğini de sorguladılar.