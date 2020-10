YDK Yeniboğaziçi öğrencileri ‘Özel Sağlık Sigortası Programı’na alındı

Eğitim Öğretim yılına bu yıl başlayan Yakın Doğu Koleji Yeniboğaziçi Kampüsündeki tüm öğrenciler de Özel Sağlık Sigortası programına dahil edildi

Near East Hayat, öğrencilerin okul hayatları süresince sağlık koşullarını en iyi şekilde idame ettirmeleri amacı ile 2018-2019 öğretim yılında tüm Yakın Doğu Okul Öncesi, İlkokul ve Kolej öğrencileri için “Near East Genç Sağlık” poliçesi ile özel sağlık sigortası programını başlatmıştı. Her yıl yenilenen özel sağlık sigortaları ile öğrenciler; Yakın Doğu tarafından finanse edilen police kapsamında Yakın Doğu Hastanesi ve Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi’nde 7/24 tedavi imkanına sahip oldular.

Eğitim Öğretim yılına bu yıl başlayan Yakın Doğu Koleji Yeniboğaziçi Kampüsündeki tüm öğrenciler de Özel Sağlık Sigortası programına dahil edildi. 42 yıllık eğitim tecrübesi ile ülkemiz çocuklarına, olanaklar sunan Yakın Doğu, yenilikçi ve modern eğitim modeli uygulaması, teknolojik imkanları ve güçlü eğitim kadrosu ile Mağusa bölgesinde hizmete sunduğu Yeniboğaziçi’nde Okul Öncesi, İlkokul, Ortaokul ve Liseden oluşan büyük bir kampüs içerisinde eğitim hayatına başladı. Bu kampüste eğitim alacak öğrencilerin de sağlığı diğer Yakın Doğu Okul Öncesi, İlkokul ve Kolej öğrencileri gibi Near East Hayat Genç Sağlık Sigortası programı ile güvenceye alındı.

Yakın Doğu tarafından finanse edilen bu poliçe kapsamında öğrenciler, Yakın Doğu Hastanesi, Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi ile YDÜ Mağusa Dispanseri, YDÜ Güzelyurt Dispanseri ve YDÜ Hastanesi Bafra Sağlık Merkezinde 7/24 ücretsiz tedavi imkanına sahipler.

Near East Genç Sağlık Sigortası kapsamındaki öğrenciler Sağlık Kurumuna Acil Servisten giriş yapmaları durumunda kapsam dahilinde olan tüm sağlık hizmetlerinden ücretsiz olarak faydalanabilecekler. Polikliniklere yapılacak müracaatlar için yılda 2 kez muayene ve muayene ile birlikte yapılması kaydıyla 2 kez tahlil hizmeti ücretsiz olarak sunulacaktır. Poliçe teminatlarının kullanılmasından sonraki poliklinik ve diğer sağlık hizmetlerinde ise %30 indirim uygulanacak.

Sağlık Sigortacılığı’nda yeni iş birliği modelleri üzerinde çalışan Near East Hayat, iştiraki ve acentesi olan Near East Bank, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi ve Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi işbirliği ile bu özel uygulamayı öğrencilerin hizmetine sunarak bir kez daha geleceğimiz olan çocukların sağlıklarını güvence altına alıyor.

Near East Hayat Genel Müdürü Ömür Şengün;

“Ülkemizde ve tüm dünyada çocuklarımız, yeni eğitim modellerine adapte olmaya çalışırken, onların sağlıklarını korumak ve teknolojinin en son imkanlarını ve hijyen koşullarını onlara sunmak hepimizin görevi olmalıdır. Near East Hayat olarak, Yakın Doğu ile yaptığımız bu iş birliğiyle Yeniboğaziçi Kampüsü öğrencilerinin de sağlık uygulamalarından yararlanmaya başlamalarından mutluluk duyuyorum. En kısa zamanda bölgenin en çok talep gören okullarından biri olacağına olan inancımla tüm çocuklarımıza 2020-2021 eğitim ve öğretim yılında sağlıklı, mutlu ve başarılı bir yıl diliyorum” dedi. Lha