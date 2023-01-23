İlk ve orta dereceli okullarda karneler 31 Ocak Salı günü dağıtılacak... Yarıyıl tatili 1 Şubat'ta başlayacak

İlköğretim Dairesi, Genel Ortaöğretim Dairesi ve Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürlüğü’ne bağlı okullarda karneler 31 Ocak Salı günü dağıtılacak ve yarıyıl tatili 1 Şubat Çarşamba günü başlayacak.

Okullarda 2022-2023 Öğretim Yılı İkinci Dönemi 16 Şubat Perşembe günü başlayacak.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan verilen bilgiye göre, İlköğretim Dairesi’ne bağlı okullarda 2022-2023 Öğretim Yılı, 16 Haziran Cuma günü Karne ve Tamamlama Belgelerinin dağıtımıyla sona erecek.

İlköğretim Dairesi’ne bağlı kamu ve özel 127 okulda, yaklaşık 25 bin öğrenci eğitim alırken, ülkede 111 kamu okulu, 16 özel okul bulunuyor.

Genel Ortaöğretim Dairesi ve Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürlüğü’ne bağlı okullarda ise 2022-2023 Öğretim Yılı 8 Haziran Perşembe günü karne dağıtımıyla sona erecek.

Genel Ortaöğretim Dairesi’ne bağlı kamu ve özel 49 okulda yaklaşık 23 bin ortaokul ve lise öğrencisi öğrenim görürken, ülkede 37 kamu okulu ve 12 özel okul bulunuyor.

Mesleki Teknik Öğretim Dairesi’ne bağlı 12 okulda öğrenim gören yaklaşık 4 bin meslek lisesi öğrencisi ve Taner Akcan Çıraklık ve Yetişkin Eğitim Merkezinde öğrenim gören yaklaşık 400 öğrenci var.

KKTC genelinde kamu ve özel okullarda yaklaşık 5 bin 800 öğretmen görev yapıyor.

-Sınavlar... KGS-1 bu cumartesi yapılıyor

Kolej Giriş Sınavlarının ilk basamağı (KGS-1) 28 Ocak Cumartesi günü; 2’nci basamağı ise (KGS-2) 10 Haziran Cumartesi günü yapılacak.

Bülent Ecevit Anadolu Lisesi (BEAL) ve 20 Temmuz Fen Lisesi Yerleştirme Sınavı ise 24 Haziran Cumartesi günü düzenlenecek.

8. sınıfı tamamlayan öğrencilerin Meslek Liseleri Programlarına tercih başvuruları ise 26 Haziran-6 Temmuz tarihleri arasında alınacak.

Meslek Liseleri 9. Sınıflarına yerleşenler 7 Temmuz Cuma günü açıklanacak.

