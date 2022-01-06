"Sorunlu okullar kısa süreli uzaktan eğitime geçirilmeli"

KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil, hükümeti, yüz yüze eğitimin sürdürülebilmesi adına sorunlu okulları kısa süreli uzaktan eğitime geçirerek, vakaların artışını önlemeye ve güven ortamı yaratmaya çağırdı

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Şener Elcil, hükümeti, yüz yüze eğitimin sürdürülebilmesi adına sorunlu okulları kısa süreli uzaktan eğitime geçirerek, vakaların artışını önlemeye ve güven ortamı yaratmaya çağırdı.

Elcil, önlem alınmadığı takdirde, “pandemi nedeniyle sorun yaşayan kamusal okullarda” uzaktan eğitime geçeceklerini bildirdi.

Elcil yaptığı yazılı açıklamada, okullarda, okul yöneticileri ve öğretmenlerin üstün gayreti ve sendikanın ortak hazırladığı rehber ve aldığı inisiyatif olmasa, yüz yüze eğitimin sürdürülebilir olmasının mümkün olmayacağını savunarak, “Kamusal okullarımızın açık kalması ve yüz yüze eğitim devamı için elini taşın altına koyan herkesi selamlarız” dedi.

Okulların salgınla bilinçli mücadelesine rağmen hükümetin seçimi öncelik yaptığını, halk sağlığına önem vermediğini ve bu nedenle Covid-19 vakalarının hızla arttığını iddia eden Elcil, bugün saat 13.00 itibarı ile okullardaki güncel vaka sayılarını paylaştı.

Verilere göre, 38 öğretmen 200 öğrenci pozitif, 70 öğretmen 616 öğrenci temaslı, 33 sınıf ise uzaktan eğitim görüyor.

Omicron varyantının yarattığı vaka sayısı artışı yüzünden, hastaneler, doktorlar ve sağlık ekiplerinin yetersiz kaldığını öne süren Şener Elcil, “Yeterince aşılama yapılmaması bir yana, gelişmiş ülkelerde ve Güney Kıbrıs'ta 5-11 yaş grubuna yönelik aşılama yapılması önlemi öne çıkarken, bizdeki yetkililer çocuklarımızın aşılanması için kıllarını dahi kıpırdatmamaktadırlar” iddiasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın aşı temini konusunda iki toplumlu komiteyi çalıştırmadığını da ileri süren KTÖS Genel Sekreteri Elcil, temas takip ekiplerinin yoğun çalışma altında ezildiğini ve test sayısının kısıtlanması için Sağlık ve Maliye Bakanlığı yetkililerinin sürekli baskısı altında kaldığını öne sürdü.

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’ni siyasi kararlar üretmekle eleştiren Elcil, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın okul dışı faaliyetler olan öğrenci taşımacılığı, dershane ve etütleri denetlemekten aciz olduğunu iddia etti.

“Seçim uğruna sürdürülen bu kaosa dur deme zamanı gelmiştir” diyen Şener Elcil, hükümeti, yüz yüze eğitimin sürdürülebilmesi adına sorunlu okulları kısa süreli uzaktan eğitime geçirerek, vakaların artışını önlemeye ve güven ortamı yaratmaya çağırdı.

Devlet okullarına üvey evlat muamelesi yapıldığını savunan Elcil, Eğitim Bakanı’nı protesto etti. KTÖS Genel Sekreteri Elcil, bakanlığın, online eğitime geçme kararı alan Yakın Doğu Üniversitesi özel okulları ile ilgili açıklamasını da eleştirdi.

“ÖNLEM ALINMAZSA PANDEMİ NEDENİYLE SORUN YAŞAYAN KAMUSAL OKULLARDA UZAKTAN EĞİTİME GEÇECEĞİZ”

Parası olana ayrıcalık yapıldığını öne süren Elcil, “Eğitim Bakanlığı yetkililerinin yokluklara rağmen pandemi ile canla başla mücadele eden devlet okullarına üvey evlat muamelesi yapmasına asla izin vermeyeceğiz. Önlem alınmazsa sendikamız yüz yüze eğitimin devamı için gerekeni yapacaktır” ifadelerini kullandı.

Elcil, bu çerçevede önlem alınmadığı takdirde “pandemi nedeniyle sorun yaşayan kamusal okullarda” YDÜ gibi uzaktan eğitime geçeceklerini bildirdi.