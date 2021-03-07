Online kurabiye yaptılar

Şht Ertuğrul İlkokulunda eğitim öğretim faaliyetleri online olarak sürdürülüyor.Zoom programı üzerinden devam ettirilen uzaktan eğitim faaliyetleri içerisinde öğretmenler farklı etkinlikler de gerçekleştirerek hem öğrencilerin eğlenerek öğrenmelerini sağlıyorlar hem de motivasyonlarını artırıyorlar.5D Sınıfı da Cuma günü öğretmenleri Zuhal Yalgın Biran eşliğinde kurabiye yaptılar.Online olarak pasta yapan öğrencilerin mutluluğu yüzlerine yansırken, Zuhal öğretmenlerine teşekkür ettiler. Öğrenciler pişirdikleri kurabiyeleri ise afiyetle yediler.