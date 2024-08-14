Maviş: “Kamu Hizmeti Komisyonu, sınavı iptal etmeli”

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Burak Maviş, Eğitim Bakanlığı İlköğretim Dairesi Özel Ders (Rehberlik) münhalinde, hatalı tüzük nedeniyle bir kargaşa yaşandığını belirtti.

Bu yaşanan sorundan hem Eğitim Bakanlığı, hem de Kamu Hizmeti Komisyonu’nun sorumlu olduğunu savunan Maviş, her iki kuruma sorumluluk almaları çağrısı yapıp, sendika olarak bu sürece her türlü katkıyı koyacaklarını belirtti.

Yazılı açıklamaya yapan Maviş, “Yaşanan sorunun temelinde 2023 yılında Eğitim Bakanlığı’nın sendikaların uyarılarına kulak tıkadığı, istişare yollarını kapattığı, öğretmenlerin sokağa dökülmesine rağmen polis zoruyla yaptığı Öğretmenler Yasası değişiklikleri yatmaktadır. Taraflar, ilgili tüzükte bir hata yapıldığını kabul etmiştir. Geldiğimiz noktada yapılması gereken açıktır.” ifadelerini kullandı.

“Eğitim Bakanlığı İlköğretim Dairesi Özel Ders (Rehberlik) 2024 yılı münhali ile ilgili olarak Kamu Hizmeti Komisyonu’ndan talebini geri çekmeli ve münhale konu diğer tüm işlemleri derhal durdurmalıdır” diyen Maviş, Kamu Hizmeti Komisyonu’nun sınavı iptal etmesi gerektiğini belirtti.

Öğretmenler Sınav Tüzüğü’nün 7.(2). (B) maddesinin yanlış bir şekilde yayınlanmış olmasının sınavın iptal edilmesi ve sınavla ilgili yapılan diğer idari işlemlerin geri alınması için geçerli bir sebep olduğunu kaydeden Maviş, “2016 yılında Eğitim Bakanlığı sehven talep edildiği gerekçesiyle bir kadronun doldurulması talebini geri çekilmişti. Bu sebepten ötürü sınavda başarılı olan kişi Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından mülakata çağrılmamıştı. Sınavda başarılı olan bir kişinin açmış olduğu YİM 258/2016 D.4/2021 sayılı davada Yüksek İdare Mahkemesi Eğitim Bakanlığı’nın talebini geri alma hakkının olduğuna karar vermiştir.” dedi.

Maviş, Eğitim Bakanlığı İlköğretim Dairesi Özel Ders (Rehberlik) 2024 Yılı Münhal ile ilgili olarak Kamu Hizmeti Komisyonu’ndan talebini geri çekmesi halinde, bu münhale konu diğer tüm işlemlerin durabileceğini ifade etti.

