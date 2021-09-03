KTÖS'ten yeni eğitim yılı için önemli uyarı

KTÖS, nüfusunun yoğun olduğu 19 okulda toplantılar gerçekleştirdiklerini ve okulların pandemi yokmuş gibi davranılarak açılmasının felakete yol açacağı uyarısı yaptı

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), okulların “pandemi yokmuş gibi” davranılarak açılmasının felakete yol açacağı uyarısında bulundu ve “okullar en son kapanan, ilk açılan kurumlar olmalıdır” dedi.

KTÖS Başkanı Emel Tel, KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil ve KTÖS Eğitim Sekreteri Burak Maviş, okulların açılması öncesinde basın toplantısı düzenleyerek, sendikanın önerilerini ve çalışmalarını açıkladı.

KTÖS Başkanı Emel Tel, “Pandemi yokmuş gibi davranmak yerine sağlıklı ve güvenli okullar oluşturup, eğitimi sürdürülebilir kılacak alternatif önerilerimiz ve bilime dayalı pandemi kılavuzumuz olduğunu paylaşmaktan onur duyarız” dedi ve “alternatif eğitim simülasyonları ön çalışma raporu”nun açıklamalarının genelini oluşturacağını söyledi.

Öğrenci nüfusunun yoğun olduğu 19 okulda toplantılar gerçekleştirdiklerini ve okulların “pandemi yokmuş gibi” davranılarak açılmasının felakete yol açacağını ifade eden Tel, şöyle devam etti:

“Geçtiğimiz yıl Eylül ayına gelmeden, Bakanlık tarafından okullara pandemi kılavuzu gönderilmiş, okul yöneticileri ile toplantılar yapılmış ve ailelere sorumluluk sözleşmesi imzalatılmış, temizlik malzemeleri ve eğitim çalışanları kadroları tamamlanmıştı. Bugün itibarıyla bakanlık sadece özetlenmiş pandemi kılavuzunu okullar ile paylaşmıştır. Temizlik hizmetleri ile ilgili ihalenin de 8 Eylül’de tamamlanacağı umulmaktadır. Salgınla mücadelede hijyenin en önemli araçlardan biri olduğunu kabul edersek, bu gecikme anlaşılır değildir.

Geçtiğimiz yıl sınıf sayıları azaltılmış, taşımacılık ile ilgili önlemler alınmış, sosyal mesafe kuralları uygulanmıştı. Bu yıl Bakanlık, çocukların hem sınıfta hem de otobüste yan yana aynı sırada oturmasını tavsiye etmekte, çocuktan çocuğa veya çocuktan yetişkine bulaş olmayacağını iddia etmekte, 25 ve üzeri sınıflardaki yoğunluğun sorun olmayacağını varsaymaktadır. Sosyal mesafesiz bir eğitim sistemi salgın koşullarında geri dönüşü olmayan yaralar açacaktır.

Ayrıca uzaktan eğitim döneminin değerlendirilmesi yapılmamış, çekirdek eğitim programı hazırlanmamış, çocukların sınıf içerisinde sosyal mesafelerini koruyabileceği tekli sıra sistemine geçilmemiştir.

Bu durum 111 tane okulumuzun sağlık ve güvenlik açısından etkileneceği önemli faktörleri oluşturmaktadır.”

Hükümetin PCR ve antijen testler konusunda son günlerde kaos yarattığını, toplumun “sürü bağışıklığına terk edildiğini” savunan Tel, “Bu belirsizlik ve yaratılan kaos ortamı sağlık ve güvenlik açısından büyük bir risk taşımaktadır” dedi.

