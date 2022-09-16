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KTÖS'ten Eğitim Bakanlığı'na çağrı

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KTÖS'ten Eğitim Bakanlığı'na çağrı
Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Eğitim Sekreteri Süleyman Gelener, Çayönü-İncirli ile Güvercinlik ilkokullarının birleştirilmesi kararının geri alınmasının doğru bir adım olduğunu kaydederek, Milli Eğitim Bakanlığı’nı kararın gereğini yerine getirmeye çağırdı.
Bu konudaki Bakanlar Kurulu kararının ilk fırsatta iptal edilmesi, okulların statülerinin kesinleşmesi gerektiğini kaydeden Gelener, aksi takdirde her iki okulda da okul kayıtları tamamlama belgeleri, okul banka hesapları gibi kurumsal ve idari sorunlar yaşanacağını kaydetti.
Okulların birleştirilmesi öngörüldüğünden buradaki öğretmen eksikliğinin tamamlanmadığını, bu sorunun da ivedi olarak çözülmesi gerektiğini kaydeden Gelener, statüsünü geri kazanan Çayönü-İncirli İlkokulu'nun idari kadrosu da tamamlanması gerektiğini belirtti.
 
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