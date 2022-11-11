KTÖS: “Laik, demokratik, bilimsel ve evrensel değerlere uygun gelecek inşa etmeye devam edeceğiz”

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), öğrencilerin ve gençlerin geleceğini laik, demokratik, bilimsel ve evrensel değerlere uygun şekilde inşa etmeye devam edeceğini belirtti.

KTÖS Basın, Yayın ve Propaganda Sekreteri Uğur Erilen, yazılı açıklamasında, “Kimliğimize, kültürümüze, varlığımıza ve irademize saygı duymayanların karşısında olmaya, toplumsal haklarımızı ve değerlerimizi yaşatmak için mücadele etmeye devam edeceğiz” dedi.

Uğur Erilen, öğretmenlerin toplumlararası barışa eğitim yoluyla katkı koyacağını, çocukların nitelikli eğitim hakkına kavuşması ve okulların kapasitesinin artırılması için çalışmayı sürdüreceğini ifade etti.

Türkiye’nin KKTC’ye yapacağı Cumhurbaşkanlığı ve Meclisin adaya özgü olmadığını belirterek, bunun için Türkiye’deki emekçilerin birikimlerinden kesinti yapıldığına işaret eden Erilen, buraya harcanacak parayla Türkiye’ye okul ve hastane yapılmasını talep etti.

Uğur Erilen, yarın yapılacağı açıklanan “Külliye’ye Hayır Eylemi”ne destek vereceklerini de belirtti.

