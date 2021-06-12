Kolejlere Giriş Sınavı sonuçları açıklandı

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı kolejlere 2021-22 Öğretim Yılı’nda kayıt hakkı kazanan öğrencileri belirlemek amacıyla bugün yapılan Kolej Giriş Sınavı sonuçları açıklandı.
Sonuçlar http://mebnet.net adresindeki bakanlık internet sitesinde yayımlandı.
9 merkezde 1833 aday öğrencinin katıldığı 2021-Kolej Giriş Sınavı sonuçlarına aday öğrenciler velileri aracılığı ile 3 iş günü içerisinde yani 14, 15 ve 6 Haziran’da mesai saatlerinde itirazda bulunabilecek.
Kolej Giriş Sınavına katılmak için1970 öğrencinin kayıt yaptırdığı ve sınav sonucunda 7 koleje toplam 645 öğrenci kayıt hakkı elde edeceği açıklanmıştı.
Kazananların sıralı listelerini aşağıdaki linlerin üzerine tıklayarak göreblirsiniz.
Türk Maarif Koleji'ne Yerleşenlerin Listesi
19 Mayıs Türk Maarif Koleji'ne Yerleşenlerin Listesi
Gazimağusa Türk Maarif Koleji'ne Yerleşenlerin Listesi
Güzelyurt Türk Maarif Koleji'ne Yerleşenlerin Listesi
Hala Sultan İlahiyat Koleji'ne Yerleşenlerin Listesi
İskele Evkaf Türk Maarif Koleji'ne Yerleşenlerin Listesi
Lefke Gazi Lisesi Kolej Programı'na Yerleşenlerin Listesi