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“Kararın tamamının iptal edilmesi öğretmenlik mesleğine yakışan yegane unsurdur”

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Bakanlar Kurulu’nun, 2003 yılında sınıf öğretmenliği ve okul öncesi eğitim öğretmenliği bölümlerinin denkliğini onaylamış olan yanlış kararının, sadece okul öncesi eğitim öğretmenliği kısmını iptal etmesinin samimi olmadığını” savunan Maviş, “Kararın tamamının iptal edilmesi öğretmenlik mesleğine yakışan yegane unsurdur” dedi

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“Kararın tamamının iptal edilmesi öğretmenlik mesleğine yakışan yegane unsurdur”
Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Burak Maviş, “Bakanlar Kurulu’nun, 2003 yılında sınıf öğretmenliği ve okul öncesi eğitim öğretmenliği bölümlerinin denkliğini onaylayan kararının, sadece okul öncesi eğitim öğretmenliği kısmını iptal kararının samimi olmadığını” savundu. Maviş, kararın tamamının iptal edilmesinin, öğretmenlik mesleğine yakışan yegane unsur olduğunu belirtti.

Maviş yaptığı yazılı açıklamada, “Kültürlenme ve sosyalleşme sürecinde okulda öğrenciyi etkileyen en önemli unsur öğretmendir. Atatürk Öğretmen Akademisi, kimliği, kültürü ve varlığının teminatıdır” dedi.

-“Atatürk Öğretmen Akademisi’nden vazgeçmemiz mümkün değil”

Bu kurumdan yetişen öğretmenlerin, Kıbrıs Türk toplumunun Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, laik ve bilimsel eğitim modelinin temsilcisi, barışçıl eğitim-öğretim programlarının uygulayıcısı olduğunu ifade eden Maviş, şöyle devam etti:
“Temel hak ve özgürlüklerimizden, düşünce ve ifade özgürlüğümüzden, laik sosyal yaşamımızdan, kimliğimizden, kültürümüzden, toplumsal varlığımızdan ve 1937’den beri planlı bir şekilde sosyal yapımıza uygun öğretmen yetiştiren Atatürk Öğretmen Akademisi’nden vazgeçmemiz mümkün değildir.”
“Eğitim Bakanlığı ile sendikaların yasanın bütününü ele aldığı ve ilk 15 maddesi için çalışma yaptığı bir dönemde, Bakanlar Kurulu’nun, 2003 yılında sınıf öğretmenliği ve okul öncesi eğitim öğretmenliği bölümlerinin denkliğini onaylamış olan yanlış kararının, sadece okul öncesi eğitim öğretmenliği kısmını iptal etmesinin samimi olmadığını” savunan Maviş, “Kararın tamamının iptal edilmesi öğretmenlik mesleğine yakışan yegane unsurdur” dedi.
 
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