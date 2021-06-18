İlkokullarda karne ve mezuniyet coşkusu

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilkokullarda 2020 - 2021 Eğitim Öğretim yılı karne ve tamamlama belgelerinin dağıtılmasıyla tamamlandı.Pandemi şartlarından dolayı büyük oranda online olarak gerçekleştirilen eğitim yılı sonunda öğrenciler, okullarına giderek karne ve tamamlama belgelerini aldılar.Öğrenciler karne alma mutluluğunun yanı sıra aylar sonra arkadaş ve öğretmenlerini görmenin de mutluluğunu yaşadılar.