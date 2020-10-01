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İlkokul 1. ve 2. sınıflar ile okul öncesinde yüz yüze eğitim başladı

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İlkokul 1. ve 2. sınıflar ile okul öncesinde yüz yüze eğitim başladı

İlkokul 1. ve 2. sınıflar ile okul öncesi okullar bugün eğitim öğretime başladı.

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesinin aldığı kararlar doğrultusunda, Covid-19 önlemleri kapsamında kapalı olan ilkokulların 1. ve 2. sınıfları dönüşümlü olarak bugün başladı. 5 yaşa kadar olan yuva, kreş ve 4-5 yaş gurubu tüm okul öncesi okullar da bugün açıldı.

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi kararları gereği, 5 Ekim Pazartesi gününden itibaren ilkokul 3, 4 ve 5. sınıflar da dönüşümlü olarak eğitim öğretime başlayacak.

12 Ekim Pazartesi günü ise ortaokul ve liseler dönüşümlü olarak açılacak.

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