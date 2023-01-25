Haspolat İlkokulu Orman Bayramını, ormanda kutladı

Haspolat İlkokulu, eğitim – öğretim faaliyetleri çerçevesinde Ağaç ve Orman Bayramını kutladı.Ağaç ve Orman Bayramı kutlama etkinlikleri çerçevesinde Hamitköy bölgesindeki ormanlık alanda kutlama düzenleyen Haspolat İlkokulu, hem etkinlik gerçekleştirdi hem de fidan dikti.Haspolat İlkokulu müdürü Hatice Kuluma’nın konuşmasıyla başlayan etkinliklerde öğrenciler, öğretmenleri eşliğinde hazırladıkları şiir ve konuşmaları okudular. Küçük piyesin de oynandığı etkinlikte okul korosu da müzik öğretmeni eşliğinde şarkılarını okudu.Etkinlikler sonrasında ise Haspolat İlkokulu ile Orman Dairesi işbirliğinde hazırlanan alana öğrenciler fidanlarını diktiler. Sınıflar kendilerine ayrılan bölümlere fidanlarını diktikten sonra fidanlara can sularını da verdiler.