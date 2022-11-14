Haspolat İlkokulu, Atamızı andı

Haspolat İlkokulu, 10 Kasım Perşembe günü Atatürk’ü anma töreni düzenledi. Yağmurlu havaya rağmen, Atatürk’ü anma törenini gerçekleştiren Haspolat İlkokulu, saat 09:05’te saygı duruşunda bulundu.Yağmurdan dolayı kapalı salonda devam eden törende okul müdürü Hatice Kuluma, günün anlam ve önemine ilişkin konuşmasını gerçekleştirdi.Okul öğrencileri, öğretmenleri eşliğinde hazırladıkları etkinlikleri başarıyla sergilediler. Öğrenci velilerinin de büyük ilgi gösterdikleri Atatürk’ü anma töreninde okul korosu da şarkılarını Atatürk anısına söyledi.