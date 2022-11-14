banner875
banner815
39 0
Güzellikleri korumasını hiç bilmiyoruz
Güzellikleri korumasını hiç bilmiyoruz
9 0
 
İskele’de birer attılar, birer aldılar
İskele’de birer attılar, birer aldılar
28 0
Cumhuriyet Rallisini Haskasap kazandı
Cumhuriyet Rallisini Haskasap kazandı
47 0
Bir turizm bölgesine yakışmayan görüntüler
Bir turizm bölgesine yakışmayan görüntüler
20 0
Kumyalı Şehit Süleyman Gül Stadyumu 15 Kasım’da hizmete giriyor
Kumyalı Şehit Süleyman Gül Stadyumu 15 Kasım’da hizmete giriyor
27 0
“Nasıl bir nesil yetişiyor?”
“Nasıl bir nesil yetişiyor?”
40 0
banner878

Haspolat İlkokulu, Atamızı andı

banner476

banner825
Haspolat İlkokulu, Atamızı andı
Haspolat İlkokulu, 10 Kasım Perşembe günü Atatürk’ü anma töreni düzenledi. Yağmurlu havaya rağmen, Atatürk’ü anma törenini gerçekleştiren Haspolat İlkokulu, saat 09:05’te saygı duruşunda bulundu.

Yağmurdan dolayı kapalı salonda devam eden törende okul müdürü Hatice Kuluma, günün anlam ve önemine ilişkin konuşmasını gerçekleştirdi.

Okul öğrencileri, öğretmenleri eşliğinde hazırladıkları etkinlikleri başarıyla sergilediler. Öğrenci velilerinin de büyük ilgi gösterdikleri Atatürk’ü anma töreninde okul korosu da şarkılarını Atatürk anısına söyledi.
 
 
 
banner342
banner880
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.