Eğitimde 125 Yıllık Başarı Öyküsü…

Eğitimde 125 yıllık bir başarı öyküsüne sahip İngiliz Okulu (The English School) düzenlediği gecede sistemini ve hedeflerini paylaştı.

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) lokalinde 10 Ekim de yer alan tanıtım toplantısına veli ve öğrenciler katıldı.

Okul Müdürü Stuart Walker’in okulda uygulanmakta olan eğitim sistemi, müfredat ve hedefler konusunda görüşlerini içeren açılış konuşması ile başlayan toplantıda, müfredat uzmanı md.yrd. Popi Grouta, öğrenci danışmanlığı ve refahından sorumlu md.yrd. Anna Tellalis, başvurular ve mezuniyetten sorumlu md.yrd.Maria Koutsoudis alanlarına giren konularda katılımcıları bilgilendirdiler.

İnteraktif ortamda sürdürülen gecede konuşmacılar yanı sıra bir kısım okul öğrencisi de velilerden gelen sorulara yanıt verdiler.

Geçtiğimiz yıl mezunlarının %86 sının Birleşik Krallık’taki üniversitelere kabul edilmesiyle dikkat çeken İngiliz Okulu Akademik başarıların yanı sıra sosyal ve sportif faaliyetlere de özel önem vermeyi sürdürüyor.

Yüksek Başarı Yüzdesi

Okul müdürü Stuart Walker’in verdiği bilgilere göre ; 125 yıllık köklü bir geçmişe sahip olan İngiliz Okulu, geçtiğimiz yıl mezunlarının %86'sının Birleşik Krallık'taki üniversitelere kabul edilmesiyle dikkat çekmektedir. 2024 yılında mezun olan öğrencilerden 25’i tıp, 21’i ekonomi, 13’ü matematik, 12’si mühendislik ve 12’si bilim alanlarındaki bölümlere yerleşmiştir. Öğrenciler, IGCSE sınavlarında %97 oranında A+ ile C arasında notlar almış, A Level sonuçlarında ise %93’ü aynı başarıyı gösterdi.

Akademik başarılarının yanı sıra sosyal ve sportif faaliyetlere de önem veren okul, öğrencilere uluslararası standartlarda bir eğitim ve gelişim ortamı sunuyor.

İngiliz Okulu 17 Ekim’de okul kampüsünde bir Open Day etkinliği düzenleyecek.