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Eğitim Bakanlığı geri adım attı

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Çayönü-İncirli İlkokulu ile Güvercinlik Rauf Raif Denktaş İlkokulu'nun birleştirilmesi askıya alındı

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Eğitim Bakanlığı geri adım attı
Çayönü-İncirli İlkokulu ile Güvercinlik Rauf Raif Denktaş İlkokulu'nun birleştirilmesiyle ilgili karar askıya alındı.
Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) yaptığı kısa açıklamada, bölgedeki yolun alt yapısıyla ilgili çalışma devam ettiğinden kararın yeniden değerlendirilmek üzere askıya alındığını belirtti.

Öte yandan Çayönü-İncirli İlkokulu Okul Aile Birliği Başkanı Fercan Yahya, yazılı açıklamasında, kararın askıya alınmasından memnun olduklarını kaydetti. 
Yahya, Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’na, Beyarmudu Belediye Başkanı İlker Edip’e, İlköğretim Dairesi Müdürü Hakkı Başarı’ya, Milli Eğitim Denetleme, Değerlendirme ve Yönlendirme Kurulu Başkanı Havva Dağsever’e ve okul denetmeni Osman Vaiz’e teşekkürü borç bildiklerini ifade etti.
Çayönü-İncirli ile Güvercinlik Rauf Raif Denktaş ilkokullarının birleştirilmesiyle ilgili Bakanlar Kurulu’nda karar alınmıştı.
 
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