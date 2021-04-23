Dr. Suat Günsel İskele Devlet İlkokulu’nun temeli atıldı

Yakın Doğu Oluşumu’nun ülke çocuklarına kazandıracağı 6 devlet ilkokulunun ikincisi olan 500 öğrenci kapasiteli, Dr. Suat Günsel İskele Devlet İlkokulu’nun temeli, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları çerçevesinde, Başbakan Ersan Saner’in katılımı ile gerçekleşen görkemli bir törenle atıldı

Günsel Aile Kurulu kararıyla, Yakın Doğu Oluşumu’nun KKTC’nin 6 ilçesine inşa ederek Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na devredeceği 6 okuldan ikincisi olan Dr. Suat Günsel İskele Devlet İlkokulu’nun temeli İskele’de görkemli bir törenle atıldı.

Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 101 yıl önce, dünya çocuklarına armağan ettiği23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının coşkusuna yaraşır bir törenle temeli atılan Dr. Suat Günsel İskele Devlet İlkokulu, 500 öğrenci kapasitesine sahip olacak. Bütün yatırımı Günsel Ailesi tarafından yapılacak tam donanımlı okul, tamamlanmasınınardından KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı İlköğretim Dairesi Müdürlüğüne teslim edilecek.

Yakın Doğu Oluşumunun inşa ettiği ilk devlet ilkokulunun temeli 19 Mart’ta Gönyeli Yenikent’te atılmıştı. Dr. Suat Günsel Gönyeli Devlet İlkokulu, Eylül 2021’de hizmete açılacak. İskelede inşa edilen ikinci devlet ilkokulunun da altı ay içinde tamamlanarak eğitime hazır hale getirilmesi planlanıyor. Lefkoşa ve İskele’nin ardından Girne, Gazimağusa, Güzelyurt ve Lefke’de inşa edilecek 500 öğrenci kapasiteli diğer devlet ilkokullarının yatırımlarına da arazilerinin yerlerinin belirlenmesiyle birlikte başlanacak.

Dr. Suat Günsel İskele Devlet İlkokulu’nun temel atma törenine başta Başbakan Ersan Saner olmak üzere, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Eroğlu Canaltay, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Sağlık Bakanı Ünal Üstel, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman, milletvekilleri, müsteşarlar, kaymakamlar, belediye başkanları, bakanlık müdürleri ve pek çok davetli katıldı.

Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu’nun 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda gerçekleştirilen temel atma töreni, Şehit İlker Karter İlkokulu öğrencileri Doğa Aydın’ın konuşması ve Sezgin Orkun’un şiir okuması ile başladı. Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu ile Başbakan Ersan Saner de sırasıyla birer konuşma yaptı.



Prof. Dr. İrfan Suat Günsel: “Attığımız temel, bir yönüyle güzel ülkemizde ulusal egemenliğimizi perçinleyecek; diğer yandan çocuklarımız için daha iyi bir gelecek umudumuzu güçlendirecek.”

Konuşmasına, ülke çocuklarına kazandıracakları Dr. Suat Günsel İskele Devlet İlkokulunun temelinin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı gibi anlamlı bir günde atılıyor olmasından duydukları mutluluğu vurgulayarak başlayan Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Attığımız temel, bir yönüyle güzel ülkemizde ulusal egemenliğimizi perçinleyecek; diğer yandan çocuklarımız için daha iyi bir gelecek umudumuzu güçlendirecek. Böyle bir temelin Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında atılıyor olması gurumuzu, umudumuzu ve mutluluğumuzu bir kat daha artırıyor” ifadesini kullandı. “Çok değil sadece 4 ay önce, Günsel Aile Kurulunda, ülkemizin 6 ilçesinde 6 devlet ilkokulu inşa ederek ülke çocuklarımıza kazandırma kararı aldığımızda da en büyük gayemiz buydu” diyen Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, 43 yıldır ülke dışına çıkmadan başta eğitim olmak üzere ülke ekonomisine, kültürüne, sağlığına ve sanatına güç katmak için gerçekleştirdikleri her yatırımı da aynı amaçla gerçekleştirdiklerini söyledi.

Prof. Dr. Günsel, konuşmasının devamında, Yakın Doğu Oluşumu’nun yatırımlarını sürdürdüğü Yakın Doğu Yeniboğaziçi Kampüsü Kütüphanesi, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi, Dr. Suat Günsel Camii ve GÜNSEL üretim tesislerinin ikinci faz yatırımlarının açılışlarının da yakın zamanda yapılacağını söyledi.

Sağlık alanında yaptıkları yatırımlara da değinen Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Yakın Doğu ve Girne Üniversitelerinin bilimsel birikimini halkımızın ve insanlığın hizmetine sunacak projeler geliştirmeye devam ediyoruz” ifadesini kullandı.Geliştirme aşamasında yer alarak, proje ve patent ortağı oldukları ve kısa süre önce İtalya’da kullanılmaya başlanan Koruyucu Burun Spreyi’ni ülkemizde üretmek için gerekli altyapı ve anlaşmaların tamamlandığı bilgisini veren Prof. Dr. Günsel, “Gerekli yasal izin sürecinin tamamlanmasıyla birlikte, kendi markamızla kendi ülkemizde üretime geçmeye hazır olacağız” dedi.

Pandemiyle mücadelede önemli bir yeri olan ve bugüne kadar yurtdışından temin edilebilen PCR tanı kitlerini de ülkemizde üretmek için gerekli araştırma geliştirme süreçlerini tamamladıklarını söyleyen Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Büyük bir gururla açıklamak istiyorum ki ülkemizde artık kendi PCR kitlerimizi üretebilecek noktadayız!” ifadesini kullandı.

“Yakın Doğu ve Girne üniversitelerimizin, ulaştığı bu bilimsel kapasite ve üretkenlik üniversitelerimizin ve ülkemizin, dünyadaki saygınlığını kimsenin görmezden gelemeyeceği bir seviyeye taşıyor” diyen Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, Times HigherEducation’ınbu hafta açıkladığı “2021 Dünya Üniversiteleri Etki Sıralamasında”, Yakın Doğu Üniversitesi’nin, eğitim kalitesi alanında dünyada 30’uncu sırada yer aldığını söyledi.

“Bizler aile bütünlüğünü, ülke bütünlüğünü, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti Bütünlüğünü, bağlarımızı her zaman en üstte tuttuk, vazgeçilmez bildik. Var oluşumuzun yegane temeli ve dayanağı bütün olmak ve bu sayede güçlü durmaktır. İlkemiz budur!” diyen Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Dr. Suat Günsel Devlet Okullarımızın tüm çocuklarımıza hayırlı olmasını temenni ediyor, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını en içten duygularımla kutluyorum” sözleriyle konuşmasını noktaladı.

Hasan Sadıkoğlu: “23 Nisan gibi anlamlı bir günde çocuklarımızın geleceği için temeli atılan Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu gibi bir projenin parçası olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz.”

23 Nisan gibi anlamlı bir günde çocuklarımızın geleceği için temeli atılan Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu gibi bir projenin parçası olmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu dile getiren İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, “İlçemizde artan okul ihtiyacı için neler yapabileceğimizle ilgili çalışırken Günsel Ailesi’nin ülkemizin 6 ilçesinde devlet ilkokulu yapma kararı alması ve inşa edilecek ikinci okul için ilçemizi seçmesi bizlere büyük bir mutluluk yaşattı” ifadesini kullandı. Belediye olarak, ilçelerindeki okulların ihtiyaçlarını karşılamak için Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile istişare halinde çalışmaya devam ettiklerini söyleyen Sadıkoğlu, “Günsel Ailesi’ne çocuklarımız adına teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.



Olgun Amcaoğlu: “Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu gibi bir yatırımı ülkemizin doğusuna kazandıracağımız için dün gece, bir 23 Nisan çocuğu heyecanı ile uyumakta zorlandım”

Konuşmasına bütün çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlayarak başlayan Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, temeli atılan Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu’nun son üç yılda ülkede hayata geçen 10’uncu okul projesi olduğunu vurguladı. “Çocuk ışıktır, çocuk gelecektir, çocuk sevgidir, çocuk canparemizdir” diyen Olgun Amcaoğlu, Günsel Ailesi’nin girişimi ve İskele Belediyesi’nin desteği ile inşa edilen Dr. Suat Günsel İskele Devlet İlkokulu’nun bölgenin çok önemli bir ihtiyacını karşılayacağını söyledi.

3 yılda 10’uncu okul temelini attıklarını hatırlatan Bakan Amcaoğlu, bunun yanında 48 ilkokulda fen laboratuarı kurarak, 32 okulda bulunan 52 laboratuarın da altyapısını yenilediklerini söyleyen Amcaoğlu, 21 yıl önce yanan Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları binasını da yeniden inşa ederek kültür hayatına kazandıracaklarını söyledi.

“Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu gibi bir yatırımı ülkemizin doğusuna kazandıracağımız için dün gece bir 23 Nisan çocuğu heyecanı ile uyumakta zorlandım” sözleriyle heyecanını dile getiren Olgun Amcaoğlu, Dr. Suat Günsel Devlet İlkokullarının üçüncüsünün temelinin Girne’de atılacağını müjdesini de verdi.

Ersan Saner: “Bu kıymetli okullar için Dr. Suat Günsel nezdinde bütün Günsel Ailesine teşekkürlerimi sunuyorum.”

101 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vizyoner bir bakışla 23 Nisan’ı dünya çocuklarına armağan ettiğini hatırlatan Başbakan Ersan Saner, bu anlamlı günde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin doğusunda yer alan bir bölgede Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu’nun temelini atmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz dedi. Başbakan Saner, “Dr. Suat Günsel’le tören öncesinde gerçekleştirdiğimiz sohbette kendisi, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin de bugün olduğu gibi, bir Cuma günü saat 14.00’te açıldığı bilgisini paylaştı. Bu bilgi, bugün burada attığımız temelin anlamını daha da büyüttü” ifadesini kullandı.

Günsel Ailesi’nin ülkemizin 6 ilçemizde inşa ettiği 6 okul projesi, geleceğimizin serveti olan çocuklarımızın yetişeceği yeni eğitim mabetleri kazanacaklarını ifade eden Başbakan Saner, “Bu kıymetli okullar için Dr. Suat Günsel nezdinde bütün Günsel Ailesine teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

İskele Türk Maarif Kolejinin de tamamlanma aşamasına geldiği bilgisini paylaşan Ersan Saner, “Eğitime büyük bir önem veren bir hükümet olarak bu okulumuzun açılışını da yakın zamanda gerçekleştireceğiz” ifadesini kullandı.