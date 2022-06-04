Doğa Okullarında burs ve sıralama sınavı gerçekleşti

Girne ve Gazimağusa’da bugün ücretsiz olarak düzenlenen Doğu Akdeniz Doğa Okulları Sıralama ve Bursluluk Sınavı 5. Sınıf Doğa Koleji öğrencileri ve çevre okulların yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.
5’inci sınıf öğrencilerinin katıldığı, 6’ıncı sınıflar için açılan kontenjanda Girne ve Mağusa Bölgelerinde 5’er öğrenciye %100, 5’er öğrenciye %75, 5’er öğrenciye %50, 10’ar öğrenciye %25 ve 10’ar öğrenciye %15 burs verilecektir.
İlginin hayli yoğun olduğu, Girne ve Gazimağusa’da gerçekleşen Sıralama ve Bursluluk sınavına toplamda 563 öğrenci katıldı. Velilerin heyecanı görülmeye değerdi.
Kıbrıs Doğa Okulları Yönetim Kurulu sınavda emeği geçen ve görev alan öğretmenlere, ayrıca sınava katılan öğrencilere teşekkür etti ve sınav sonuçlarının daha sonra açıklanacağı bildirdi.(MHA)
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