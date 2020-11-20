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Çocuk Hakları Günü Haspolat İlkokulu'nda kutlandı

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Çocuk Hakları Günü Haspolat İlkokulu'nda kutlandı
20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü, çeşitli etkinliklerle kutlanırken, çocukların hakları bir kez daha anlatılıp hatırlatıldı.

Haspolat İlkokulu'nda da 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü düzenlenen törenle kutlandı.

Okul müdürü Mehmet Malek'in konuşmasıyla başlayan tören, çocukların öğretmenleri eşliğinde hazırladıkları etkinlikleri sunmasıyla devam etti.

Velilerin de ilgi gösterdiği törende Nisa Zateroğluları'nın günün anlam ve önemini belirten konuşması büyük alkış aldı.

Tören sonrasında çocuklar, okulda çalan müzikler eşliğinde dans edip eğlendiler.
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