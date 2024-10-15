Baybora: “Hükümet, öğretmen haklarına saldırılarına bir son vermeli”

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Başkanı Mustafa Baybora, Hükümeti öğretmenlerin yasal haklarını sulandırmaya, keyfi ve hukuk dışı uygulamalara son vermeye çağırdı.

Baybora yaptığı yazılı açıklamada, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası olarak, öğretmenlerin yasal haklarının sistematik olarak göz ardı edilmesini asla kabul etmeyeceklerini belirtti.

Öğretmenler Yasası'na göre, her ders yılı başında öğretmenlere sağlanması gereken hazırlık ödeneklerinin hala verilmemesini eleştiren Baybora, yaşanan gecikmenin yanı sıra, mahkeme kararı bulunmasına rağmen son üç yılda yüzlerce öğretmene geriye dönük hazırlık ödeneklerinin de hala ödenmediğini söyledi.

Mahkeme kararına rağmen hükümetin bu ödemeleri yapmamasının, sadece öğretmenlerin haklarını ihlal etmekle kalmayıp, aynı zamanda eğitimin niteliğini de olumsuz etkilediğini savunan Baybora, “Geçen yıl yapılan grevler sırasında, Eğitim Bakanlığı'nın keyfi ve bilinçli bir şekilde öğretmenlerden fazladan grev kesintisi yaptığı da apaçık ortadadır. Bu konuyla ilgili de kazanılmış mahkeme kararlarına rağmen, hükümet bu haksız kesintilerin tamamını öğretmenlere geri ödememekte ısrar etmektedir.” dedi.



“Grev hakkı, anayasal bir hak”



Açıklamasında “Grev hakkı, anayasal bir hak olup, bu tür keyfi uygulamalar demokratik süreçleri baltalama ve sendikal mücadeleyi zayıflatma amacı gütmektedir. Hükümetin, yargı kararlarına uymayı reddetmesi ise hukuk devletine olan güveni sarsmaktadır.” ifadelerine yer veren Baybora, Eğitim Bakanlığı'nın yetkisi olmadığı halde, geçen yıl bazı öğretmenlerden hizmet içi eğitimlere katılmadıkları gerekçesiyle yapılan kesintilerin bir başka hukuksuz uygulama olduğunu iddia etti.

Baybora, “Bakanlık hatasını kabul ederek bu kesintilerin bir kısmını iade etmiş olsa da, hala daha birçok öğretmenin alacağı ödenmemiştir ve bu konu da mahkemeye taşınmıştır. Bu tür keyfi uygulamalar, öğretmenlerimizin maddi ve manevi olarak mağdur olmasına sebep olmaktadır.” dedi.

Hükümetin istikrarlı yaptığı tek şeyin öğretmen haklarına yönelik yaptığı istikrarlı saldırılar olduğunu öne süren Baybora, istikrarın ancak adaletin ve hukukun üstün olduğu bir sistemde mümkün olabileceğini belirtti.

Öğretmenlerin haklarına yönelik keyfi ve hukuk dışı saldırılar son bulmadıkça ülkede de, eğitimde de gerçek bir istikrar sağlanamayacağını ileri süren Baybora, “Hükümeti, öğretmenlerimizin yasal haklarını sulandırmaya ve keyfi hukuk dışı uygulamalarına derhal son vermeye çağırıyoruz. Bu noktada, adaleti ve hukuku hiçe sayarak hareket eden, ülkedeki ve eğitimdeki sorunları derinleştiren bu hükümeti, istikrarlı bir şekilde görevini kötüye kullanmayı sürdürmek yerine, istifaya davet ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

