Alayköy İlkokulu ek derslik binası törenle açıldı

Başbakan Ünal Üstel, üreten kesimleri desteklemek, ödemleri zamanında yapmak için çalıştıklarını belirterek, hükümet programında ortaya koydukları vizyonu yerine getirmek için çaba gösterdiklerini, eğitimi geliştirmek, daha ileri taşımak adına çalıştıklarını söyledi

Milli Eğitim Bakanlığı, Gönyeli Alayköy Belediyesi ve hayırsever iş insanlarının katkılarıyla yapımı tamamlanan Alayköy İlkokulu ek derslik binası, bugün düzenlenen törenle hizmete girdi.Törende konuşan Başbakan Ünal Üstel, üreten kesimleri desteklemek, ödemleri zamanında yapmak için çalıştıklarını belirterek, hükümet programında ortaya koydukları vizyonu yerine getirmek için çaba gösterdiklerini, eğitimi geliştirmek, daha ileri taşımak adına çalıştıklarını vurguladı.Törene; Başbakan Ünal Üstel, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, Sivil Savunma Teşkilat Başkanı Atilla Karaca, Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, Alayköy İlkokulu Müdürü Özden Ünbay, bazı üst düzey yetkililer, ek dersliklerin yapımına katkıda bulunan iş insanları, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende, ilk olarak Alayköy İlkokulu öğrencilerinin gösterilerine yer verildi. Törende daha sonra sırasıyla konuşmalar yapıldı.Alayköy İlkokulu Müdürü Özden Ünbay törende yaptığı konuşmada, Alayköy ilkokulunun 1974 yılında eğitime başladığını belirterek, okulun bu yıl 50. kuruluş yıldönümünün kutladığını söyledi.Ünbay, hızla gelişen bölgede okulun öğrenci sayısının da arttığını belirtti.Okulda 15 şubede 368 öğrencinin eğitim gördüğünü ifade eden Ünbay, bu dönem sonunda 2 şubeli 5. sınıfların mezun olacağını ve yeni dönemde 3 şubeli ana sınıfların birinci sınıfa başlayacakları bilgisini aktardı.Ünbay, yeni yapılan dersliklerin önemli bir ihtiyacı gidermek adına doğru zamanda tamamlanarak, 2024 - 2025 eğitim öğretim yılına hazır olduğunu kaydetti.Yeni sınıfların açılışının, okulun vizyonunu ve misyonunu daha da güçlendireceğine inanç belirten Ünbay, “Çünkü okulumuz, sadece bilgiyi aktaran bir kurum olmanın ötesinde, öğrencilerimizin hayatlarına dokunan, onları geleceğe hazırlayan sadece akademik yönden değil, sosyal yönden de gelişimlerine önem vererek topluma faydalı bireyler yetiştirmeyi hedefleyen bir okul olarak çalışmalarını yürütmektedir” dedi.Akıllı tahtalarla donatılan yeni sınıflarda, geleceğin teminatı öğrencilere kaliteli eğitim vermeye devam edeceklerini vurgulayan Ünbay, sınıflar hakkında bilgi verdi.Ünbay şöyle konuştu:“2021 yılında Olgun Amcaoğlu’nun Milli Eğitim Bakanı , Hüseyin Amcaoğlu’nun ise Başbakanlık Müsteşarı olduğu dönemde bu sınıflarımızın projelerinin çizilmesiyle çok yakından ilgilenmişler, görevlerinde değişiklik olsa bile bu projenin tamamlanması adına konuyu takip etmişlerdir. Ekonomi ve Enerji Bakanlığı döneminde Olgun Amcaoğlu’nun aracılığıyla Ali Kofalı’nın sponsor desteği sağlanmış ve Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu döneminde başlatılan ‘Bir Okul da Sen Yap’ projesiyle 2023 Temmuz ayında Ali Kofalı’yla protokol imzalanmıştır.”Dersliklerin yapılmasına katkı koyan Olgun Amcaoğlu ile Nazım Çavuşoğlu ve Ali Kofalı’ya teşekkürler eden Ünbay, şöyle devam etti:“Ali Kofalı, sınıflarımızın betonarme karkas kısmının tamamını bir ay gibi kısa bir sürede tamamladıktan sonra, geri kalan kısmı Bakanlığımızın ve Belediyemizin koordineli çalışmalarıyla kısa sürede tamamlanmıştır. Sınıfların yapım aşamasındaki tüm işlerin malzeme alımları ile tüm mobilya ihtiyaçları Milli Eğitim Bakanlığı; işçilik - emek maliyetleri ise Gönyeli-Alayköy Belediyesi tarafından karşılanmıştır.”Ünbay, okula sınıfların kazandırılmasında katkı sağlayan herkese teşekkür etti.Gönyeli Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu da, Alayköy İlkokulu’nun bu yıl 50. kuruluş yıldönümünün kutlandığını söyledi.Dersliklerin yapım sürecini anlatan Amcaoğlu, okulu ziyaret ettiklerinde ve okulun ihtiyacını sorduklarında, derslik ihtiyacı olduğunu öğrendiklerini ve derslikler konusunda girişim başlattıklarını aktardı.Alayköy’ün gittikçe gelişip güzelleştiğini ifade eden Amcaoğlu, bu çerçevede yatırımların da geliştiğini kaydetti.Belediyeler reformu kapsamında kurulan yeni yapıyla, yürütülen çalışmalara, yeni işlere ve projelere değinen Amcaoğlu, yeni dersliklerin merkezi hükümet, yerel yönetimler ve özel sektör işbirliğinin güzel bir örneği olduğunu vurguladı.Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu da, devletin kaynaklarının her zaman her şeye yetmediğini ifade ederek, iş inşaları ve yerel yönetimlerin kendi yaşadıkları bölgelere el uzatmasının önemine işaret etti.“Bir okul da sen yap” projesiyle önemli bir süreç başlatıldığını ifade eden Amcaoğlu, bu projeyle son yıllarda birçok okul inşa edildiğini kaydetti.Amcaoğlu, proje kapsamında 13 ayda 16 okulun temelinin atıldığına işaret ederek, birlik ve birlikten doğan güçle bu işlerin başarılabildiğini kaydetti.Amcaoğlu, “Çocuk herşeydir, çocuk bugündür, gelecektir, dünyadır. Onlar için çalışıyoruz.” dedi.Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu da törende yaptığı konuşmada, ülkenin hayırsever insanları, belediye ve merkezi hükümetin enerjilerini birleştirilerek Alayköy İlkokulu’nun ihtiyaç duyduğu iki sınıfının yapıldığını kaydetti.Ülkenin hızla gelişmesi ve hızla artan nüfus yapısına bağlı olarak Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinin okul ve altyapı taleplerini kısa sürede karşılamakta yetersiz kaldığını ifade eden Bakan Çavuşoğlu, “Bir okul da sen yap”, “Bir sınıf da sen yap” projesiyle çıktıkları yola, hayırseverlerin ciddi anlamda katkı koyduğunu anlattı.4 yılda 25 okul yapıldığını , bir çok okula sınıf eklemeleri ve altyapı yatırımları yapıldığını belirten Bakan Çavuşoğlu, 6 Şubat depremi sonrasında oluşan hassasiyeti gidermek için hazırlanan projelere de iş insanlarının katkı koyduğunu söyledi.Birçok okulda güçlendirme çalışmaları, yeni yapılan okullarda ise depreme dayanıklılık testlerinin yapıldığını anlatan Bakan Çavuşoğlu, bir başka projelerinin ise “Malzeme bizden ,işçilik sizden” olduğunu belirtti.Çıkılan yolculuğun “kutlu” bir yolculuk olduğunu, inancı olan insanlar için okullara yapılan yatırımların çok önemli olduğunu vurgulayan Bakan Çavuşoğlu, “Biz yola devam edeceğiz, övünülecek işler yaparak yola devam edeceğiz.” dedi.Yapılan yatırımlar ve çalışmalarla ülkenin birkaç yıl içinde uluslararası standartlara ulaşacağına inanç belirten Bakan Çavuşoğlu, yeni sınıfların hayırlı olması temennisini dile getirdi.Başbakan Ünal Üstel de törende yaptığı konuşmasında, çocukların ülkenin geleceğini şekillendirdiğini vurguladı.Hükümete geldikleri günden bu yana ülkenin ihtiyaç duyduğu reformları yaptıklarını, eğitimi bulunduğu yerden daha da ileri götürmek için çalıştıklarını vurgulayan Başbakan Üstel, güçlendirilen mali kaynakları yatırıma çevirmek için çalıştıklarını kaydetti.Başbakan Üstel, üreten kesimleri desteklemek, ödemleri zamanında yapmak için çalıştıklarını belirterek, hükümet programında ortaya koydukları vizyonu yerine getirmek için çaba gösterdiklerini, eğitimi geliştirmek, daha ileri taşımak adına çalıştıklarını vurguladı.Öğrencilerin eğitim aldıkları okullarda rahat edebilecekleri, huzurlu bir şekilde okullarına devam edecekleri ortamı sağlamak adına yapılan çalışmalara değinen Başbakan Ünal Üstel, hükümet, yerel yönetimler ve iş insanlarının katkılarıyla dayanışma ruhu içinde iki sende 18 yeni okul yapıldığını söyledi.En çok okul yapan hükümet olduklarını ifade eden Başbakan Üstel, yapımı devam eden okullar olduğunu, 52 okulda güçlendirme çalışmaları yapıldığını ve tüm okulların depreme dayanıklı inşa edildiğini kaydetti.Tam gün eğitim çalışmalarına da değinen Başbakan Üstel, Alayköy İlkokulu’na kazandırılan iki yeni sınıfın hayırlı olmasın temenni etti.Başbakan Üstel, okulların yapılması için işbirliğinin devam edeceğini ve kendilerinin de halka söz verdiklerini işleri yapmaya devam edeceklerini söyledi.Konuşmaların ardından dersliklerin yapımına katkı koyan Kofalı Grup, Sarıkaya Elektrik Ltd., Dört Yıldız Grup, Airkam Trading Ltd. yetkililerine plaket verilerek, sınıfların açılışı yapıldı.